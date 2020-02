Cómo limpiar el parquet y la tarima flotante de madera por Go Parket Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 15:58 h (CET) Todas las recomendaciones para lucir una tarima perfecta. Consejos sencillos para todos Los suelos de madera natural se ha utilizado siempre en la construcción de hogares. En tablones largos como suelo continuo, elevado para proteger del frío, y también en tablas más pequeñas que forman dibujos geométricos. Para simplificar, diferencian entre tarima, de lama ancha y larga, y parquet, de tablillas cortas y estrechas.

Inicialmente la tarima se colocaba clavada, sobre unos rastreles fijados al piso, y el parquet encolado. Pero con el paso de los años, la tarima ha pasado de ser maciza a multicapa y se ha popularizado la instalación flotante, es decir, ya no se clava ni se encola sino que se coloca sobre el suelo existente sin fijar, como si estuviera flotando.

Consejos de Go Parket para limpiar parqué y tarima flotante de madera

Antes que limpiarlo, primero se deberá que pensar es evitar ensuciarlo y dañarlo. No olvidar que, a pesar de estar protegido con barniz o aceite hardwax que le dan mayor resistencia, se trata de un material natural.

Una alfombra en la entrada de casa, mejor aún dos: una antes y otra después de la puerta, evitará que el barro, la arenilla y el polvo erosionen el suelo.

Procurar quitar los zapatos sucios y mojados y tener las zapatillas cerca de la puerta.

Proteger las patas de las sillas y los muebles con fieltros.

Para la limpieza diaria de suelos de madera Go Parket recomienda utilizar la mopa o el aspirador con su cepillo especial para parquet. Las manchas se pueden quitarlas con una gamuza humedecida, lo antes posible para que no penetren en la madera. Y, por ejemplo una vez a la semana, no habrá problema en fregar el suelo de madera, con una fregona bien escurrida y si acaso con un poco de jabón neutro; si es el que recomienda el profesional, mucho mejor.

