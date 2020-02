Según Ana María Vargas, resulta indispensable tratar lo físico y lo psicológico integralmente

El mundo necesita terapeutas holísticos, capaces de ayudar eficientemente a la salud del cuerpo como al bienestar general y desarrollo de las personas. El moderno conocimiento, así como el uso consciente y dirigido de la energía que propone la Sanación Pránica, es un enfoque único por su precisión y eficacia que ahora está disponible en España para hacer una Formación teórico – práctica con certificación Acostumbrados a vivir en un mundo dividido entre materia y espíritu, entre lo físico y lo psicológico, lo visible y lo no visible como si fueran cosas lejanas, desconectadas y sin nada en el medio entre lo uno y lo otro, se ha dejado de lado lo más esencial y además el único modelo que permite explicar el universo: la energía que con sus diversas manifestaciones, estados y vibraciones compone todo lo existente. El ser humano no solo no puede escapar de esto, sino que es un reflejo exacto afectado por las mismas leyes que en su caso, determinan su vida y funcionamiento.

Esta materia aunque sutil, afecta directa y continuamente a las personas de manera tan decisiva que determina la salud del cuerpo tanto como el estado anímico, las actitudes y disponibilidad para hacer entre otras cosas. Cuando se habla del ser humano físico, emocional, mental, espiritual hay que entender que son dimensiones que nadie puede dudar que existen, pero que no se tenía un modelo para explicar. Ahora, entendiendo que la energía simplemente tiene niveles de sutileza, frecuencias y manifestaciones se encuentra un hilo conductor entre estas dimensiones.

Una ciencia capas de describir con detalle y precisión el funcionamiento de estas energías, las estructuras que las sustentan y los procesos que sostienen el flujo adecuado o alterado de esta se hace imprescindible y es aquí donde la Sanación Pránica cobra importancia hoy en día no solo por su claridad conceptual sino como método para explorar y medir el estado de equilibrio o alteraciones que explican la enfermedad y las técnicas precisas y efectivas para actuar acertada y efectivamente en la recuperación de la salud y el logro del bienestar.

Las técnicas se enfocan en ayudar a restablecer una adecuado flujo y equilibrio de la energía en todos los niveles. Incluyen procesos como limpiar, desbloquear o eliminar congestiones y excesos, así como canalizar energía que vitalice el sistema o frecuencias específicas que serán diferentes si se trata por ejemplo de regenerar un hueso, fortalecer un órgano, activar o inhibir una glándula o tratar el sistema nervioso. Un tratamiento puede también dirigirse a la dimensión psicológica actuando sobre la actividad de los chakras y los contenidos emocionales / mentales allí fijados.

Cualquier persona que se interese por ayudar en forma natural y holística para mejorar la calidad de vida de las personas, encuentra en éste método y en la propuesta del Instituto Pranic Healing Europa, la formación idónea de habilidades, bases científicas y aplicación práctica para su ejercicio profesional.

