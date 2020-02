Sprout World propone entregar un ramo de lápices plantables por San Valentín para plantar Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 15:31 h (CET) Llega a tiempo para el Día de San Valentín este año. '¿Hay una mejor manera para decir "Te amo" que con flores y una huella sostenible, medioambiental y baja en carbono?' Desde Sprout World proponen una alternativa única para aquellas parejas que estén buscando un regalo ecológico que tenga conciencia con el planeta y que no se marchite rápidamente. Se trata de los lápices plantables Sprout World.

Sprout World ha preparado una edición especial ideal para San Valentín. Se trata del paquete especial LOVE Edition con cinco lápices Sprout grabados con hermosas citas sobre el amor.

Cada lápiz se convierte en una planta diferente: tomillo, clavel, margarita y sabio.

Están disponibles en Amazon y el precio del pack LOVE Edition es de: 10,95€

El lápiz Sprout es el único lápiz del mundo que se puede plantar después de usarlo. Cuando el lápiz sea demasiado corto para escribir o colorear, "simplemente plántalo con la punta con la que escribes arriba y se convertirá en hierbas, verduras o flores". Un regalo que da algo a cambio y que esconde un precioso mensaje sostenible.

¿Qué es el lápiz Sprout?

Está patentado globalmente

Viene en dos versiones; grafito y color

Es 100% sostenible y biodegradable

Es un símbolo de reciclaje, ya que no crea ningún residuo ni basura.

Contiene una cápsula con semillas de plantas que se disuelve en tierra húmeda

Se puede elegir entre 10 semillas, como por ejemplo albahaca, tomillo, cilantro, girasol, tomate cherry, margarita o clavel.

Se puede ser personalizar con el logotipo de empresas y organizaciones y se vende a más de 60 países. Misión: La empresa que lo ha creado, Sprout World, tiene la misión de inspirar a tomar decisiones más respetuosas con el medio ambiente en la vida diaria.

La lucha contra el plástico

Todos los días, se producen más de 135 millones de bolígrafos en todo el mundo. Eso es mucho plástico. Es hora de reemplazar el bolígrafo de plástico con una alternativa que sea mejor para el medio ambiente: el lápiz Sprout. Sprout World ya ha vendido más de 10 millones de lápices. Eso significa un potencial de 10 millones de plantas que crecen en lugar de convertirse en residuos.

