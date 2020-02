CANALS & MUNNÉ presenta un nuevo coupage de su vino GRAN PRINCEPS Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 14:31 h (CET) El nuevo coupage (50% Garnacha Negra y 50% Samsó) añada 2016, lo convierten en uno de los grandes vinos tintos del Penedés Este cambio de variedades lo convierte en un vino mucho mejor, de gran expresividad, más fino al paladar, con más estructura y cuerpo, dando una sensación muy equilibrada y redonda.

Potente, vibrante, sabroso y elegante para disfrutar a tope en cualquier momento y con cualquier maridaje.

En nariz destaca por su intensidad aromática que recuerda a frutas, fresco y sedoso.

En boca es de entrada firme, armonioso , corpulento y profundo de final largo y persistente, lleno de sabor y gustoso. De color vivo.

ELABORACIÓN: Larga maceración de las pieles para extraer los polifenoles y taninos.

CRIANZA: Tiempo de envejecimiento 12 meses en barrica de roble Francés de 225 litros. Posteriormente 12 meses de afinamiento reposando en botella.

CATA: Matices teja y frutos negros. Largo y estructurado. La evolución en botella será buena los próximos cinco años.

MARIDAJE: Ibéricos, carpacios, arroz negro, estofados, carnes rustidas, asadas y guisos, aves, caza de pelo y pluma, quesos azules, chocolate, ahumados.

PREMIOS: Medalla de Oro en el CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS, Medalla de Bronce en el Concurso TASTAVINS (DO. Penedés), 91 puntos revista Sobremesa.

Temperatura de conservación entre 12 y 16º c. Servir entre 16 y 18ºc.

GRAN PRINCEPS, uno de los vinos más emblemáticos de CANALS & MUNNÉ

Un vino singular avalado por la prestigiosa DO. PENEDÉS que sorprende por su calidad y sabor fiel reflejo de la filosofía de CANALS & MUNNÉ, calidad, tradición y modernidad que proporciona a todos sus vinos y cavas un sello muy característico que les diferencia y caracteriza, resultado de un largo proceso, de una cuidadosa elaboración y gran potencia, hasta la creación:

Producción limitada, una muy cuidada selección de las añadas así como de la uva, modernos mecanismos para un buen envejecimiento y conservación y búsqueda de la mejor ubicación de las viñas, celler y bodegas.

"CANALS & MUNNÉ nunca defrauda".

Escapadas enoturísticas

Además CANALS & MUNNÉ no solo es conocido y famoso por la calidad de sus cavas, vinos y licores sino, también, por el enoturismo, unas escapadas de fin de semana y festivos que ofrecen la posibilidad de visitar sus cavas para conocer el atractivo mundo del cava y el vino convirtiendo a sus visitantes en expertos enólogos por un día. Una visita guiada que permite descubrir más de 100 años de historia con degustación de un cava Reserva y Gran Reserva, con pica pica y que finaliza con una comida típica catalana en la cava antigua, donde la bodega inicio su actividad, hoy convertida en el gran centro de ocio, pudiendo disfrutar de sus famosas calçotadas, xatonadas, cargoladas, menú marinero, menú de setas y/o paquete excursión al país del cava. Una propuesta diferente para cada estación del año.

'CANALS & MUNNÉ más que una bodega'.

Para más información sobre Canals&Munné, es posible dirigirse al siguiente enlace: http://www.canalsimunne.com/es/

