Sannas Barcelona crea para San Valentín un bolso que permite enviar mensajes secretos de amor Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 13:03 h (CET) La compañía, que aboga por la slow fashion y crea sus bolsos con materias primas de calidad procedentes de las hojas de piña, ha concebido un bolso personalizable que permite realizar auténticas declaraciones de amor en 150 caracteres Promover el consumo responsable en el mundo de la moda y abogar por la slow-fashion puede sonar contradictorio cuando faltan tan solo unos días para San Valentín, una celebración que mueve cientos de millones de euros en compras. Pero para la compañía barcelonesa de reciente creación, Sannas Barcelona, no es ninguna paradoja y, con motivo de la fiesta de los enamorados, ha diseñado una colección de bolsos eco-sociales que, bajo los principios de moda sostenible y compromiso social, ofrecen la posibilidad de regalar un complemento personalizable con un mensaje secreto en su interior.

La colección está diseñada para ser un producto mixto que no atienda a etiquetas de género y que, además de poder llevarse indistintamente por hombres y mujeres, sea perdurable en el tiempo gracias a unas materias primas de calidad, lo que ayuda a combatir el impacto de la moda fast-fashion sobre el medioambiente.

El diseño del bolso ofrece un espacio de 150 caracteres en el que la persona que lo regala puede decir lo que quiera a la persona amada. Se trata de un bolso totalmente personalizable en el que, además del mensaje, puede elegirse el color, la forma, el asa e incluso el tamaño y crear diferentes looks, simplemente variando algunos de sus accesorios. Laura Codina, Designer de Sannas Barcelona, lo expresa perfectamente: “así tu Sannas habla y forma parte de ti”.

La propuesta de Sannas Barcelona pasa por conseguir un menor impacto ecológico con la fabricación de sus productos. De aquí que, la confección de sus bolsos se realice a partir de un tejido llamado Piñatex, procedente de la fibra de las hojas de piña. “Una alternativa vegetal al cuero, totalmente ecológica y sostenible, dado que se habla de un material vegano y cruelty free. El resultado es una pieza water resistant con una apariencia muy similar al cuero animal” tal y como explica Patricia Moreno, Product Manager de Sannas Barcelona.

El aspecto social es otro de los puntos destacados en la producción de los bolsos Sannas Barcelona. La compañía mantiene un compromiso con la Fundación Ared, y emplea a personas, en su mayoría mujeres que están en riesgo de exclusión social, para coser sus bolsos. Judith Castro, Manager I+D de Sannas Barcelona explica: “Decidimos que las manos de estas mujeres serían las ideales para realizar nuestros Sannas y así colaboramos en la formación de personas que simplemente necesitan una segunda oportunidad”. [Ver vídeo]

Tendencia para el 2020

La moda sostenible es y seguirá siendo tendencia en 2020. De hecho, en el informe anual de tendencias que ha vuelto a publicar la red social Pinterest, y que habla acerca de las 100 corrientes más inspiradoras que reinarán en este año 2020, queda patente que hay un interés claro por la responsabilidad y el respeto por el medio ambiente. Cada vez más, se es más consciente del impacto que tiene el consumo y se toman medidas para consumir productos de marcas que estén éticamente comprometidas con la causa.

Así lo explica Eduard Castellsagué, CEO de Sannas Barcelona: “Creamos Sannas Barcelona, hace poco mas de un año, para aportar moda y tendencia pero también respeto y solidaridad y para ofrecer un mundo mejor. Un mundo en el que todos podamos ir de la mano para ayudar y colaborar. Y lo hemos hecho diseñando un producto versátil que además despierta en nosotros un vínculo afectivo, un valor añadido y una nueva forma de colaborar”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.