GDS Modellica lanza su solución 100% digital para el proceso de Onboarding Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 12:19 h (CET) La Transformación Digital ha obligado al sector financiero a adaptarse al nuevo paradigma tecnológico. El sector bancario a través del Open Banking busca desentrañar todos los datos de los clientes para identificar patrones de consumo El proceso de Transformación Digital del sector financiero no solo aporta nuevos servicios, sino la implantación de la tecnología propia que lo soporta y que permite la interacción entre los clientes y las entidades bancarias. Esta transformación ha obligado, tanto a bancos como a aseguradoras, a salir de su zona de confort para adaptarse a los nuevos modelos de consumo y reinventar la forma de relacionarse con sus clientes. Se está ante un nuevo paradigma que beneficia tanto a los usuarios como a la industria; a los primeros porque ganan en comodidad, ahorran tiempo, autonomía y seguridad y, a los segundos, porque aumentan la lealtad de sus clientes permitiéndoles reducir el Time to Market minimizando los costes

En esta nueva era financiera hay dos palancas claves, por un lado el proceso de Onboarding Digital y, por el otro, la Validación Automática de la identidad digital del cliente prioridades de inversión para la industria bancaria. El Onboarding es un proceso para conseguir nuevos clientes y asegurarse que están cómodos con los productos, cultura y “precios”. Juega un papel crucial a la hora de mantener al cliente contento y satisfecho con la compañía. La Validación de la Identidad Digital 100% digital, permite la verificación de la identidad de la persona y validar sus documentos, así como reducir los campos a rellenar mediante capturas de datos. El Onboarding Digital por tanto facilita la contratación remota de productos y servicios financieros gracias a la verificación de la tecnología biométrica.

En este contexto, GDS Modellica ha lanzado su solución 100% digital para el proceso de Onboarding que - como cuenta su director General Antonio García Rouco, “permite a nuestros clientes llevar a cabo el proceso desde principio a fin, garantizando una comunicación bidireccional con el cliente a través de un canal alternativo que emplea las últimas tecnologías en el procesamiento de Lenguaje Natural por medio de la Inteligencia Artificial”.

El sector bancario, está utilizando esta tecnología de Open Banking para analizar el significado de dichos datos y aprovechar las estrategias y oportunidades comerciales. La tecnología es fundamental en la contratación remota de productos y servicios financieros gracias a una mayor conectividad para recopilar y transferir datos, un Internet Of Things más integral y una convergencia entre tecnologías fijas y móviles que, de cara a este sector, implicará el despliegue definitivo de los asistentes virtuales, así como el incremento en la seguridad de las comunicaciones, a través del uso de tecnologías como el Blockchain o el Machine Learning.

La solución diseñada por GDS Modellica en colaboración con Unnax facilita la captación de los datos del cliente de forma sencilla, gracias al Open Banking, mejorando la experiencia del cliente y obteniendo los datos necesarios para la calificación de riesgo. García Rouco confirma: “nuestra solución permite la verificación digital, la conexión a todo tipo de fuentes (Bureaus, Fraude, Redes Sociales, etc.), ofrece una decisión de crédito basada en los parámetros de riesgos definidos al utilizar las tecnologías tradicionales y el Machine Learning para el score de riesgo y, a su vez, facilita la posibilidad de llevar a cabo la firma digital del contrato para finalizar el proceso de forma digital al 100%”. El uso de estas tecnologías, continúan desde GDS Modellica “transformará el panorama tecnológico. Afectará a casi todas las industrias mediante la adopción de una nueva clase de modelos basados en la IA o Machine Learning que aporta una visión mucho más profunda de los datos, identifica patrones no lineales complejos en grandes conjuntos de datos y hace posible modelos de riesgo más precisos".

El producto de Onboarding de GDS Modellica ofrece soluciones online para la verificación del cliente con el fin de prevenir el fraude de identidad y proporcionar una buena experiencia de usuario. Procesa y autentica la identidad del cliente en el punto de origen y a tiempo real mejora la experiencia del cliente, ahorra costes operativos y elimina los riesgos asociados al fraude de identidad. Todo ello se puede operacionalizar a través del Cloud de tal modo que todo el proceso se pueda realizar en un tiempo récord.

GDS MODELLICA:

GDS Modellica, con presencia mundial, es una compañía de software para la gestión de riesgo de crédito. Lleva más de 15 años colaborado con éxito con cientos de instituciones financieras, minoritas, aseguradoras y diversas organizaciones en más de 36 países. La entidad provee softwares de decisión y una tecnología analítica que ayudan a las empresas a gestionar los procesos de riesgos, combatir el fraude y generar relaciones rentables con sus clientes.

https://www.gdsmodellica.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Esta primavera, nueva colección de sol Guillermina Baeza by Cione Skiller Academy presenta el estudio Publicidad Programática para RRHH y actualización de rangos salariales El VI Congreso Nacional de Áridos se celebrará del 26 al 28 de mayo de 2021 en Oviedo Las utilidades de una maleta de viaje en la próxima escapada por maletasdeviaje.eu Colegio Cumbre, un proyecto educativo enfocado en la orientación profesional