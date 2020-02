Beneficios del servicio de impresión 3D profesional que ofrecen en SferaTECH Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 12:30 h (CET) Beneficios del servicio de Impresión 3D profesional, una de las áreas con mayor crecimiento de futuro Cada vez son más las empresas que incorporan a sus procesos de producción la tecnología 3D por la rapidez y por la reducción considerable de los costes para cualquier organización o empresa. Mientras algunos optan por adquirir la maquinaria de impresión, otros optan por contratar un servicio de impresión 3D, una de las áreas con mayor crecimiento de futuro.

Contratando un Servicio de Impresión 3D profesional se consigue ahorrar en la producción de las diferentes piezas que se necesiten: desde prototipos, utillaje y plantillas. Además, en SferaTECH ofrecen desde el principio asesoramiento en todo momento a sus clientes para que encuentren la mejor solución a sus necesidades. Se adaptan a cualquier tipo de pieza e incluso disponen de otro tipo de tecnologías para proyectos especiales.

Utilizar el servicio de impresión 3D conlleva una serie de ventajas:

No hay costes iniciales

La impresión 3D online, al no tener los elevados costes iniciales asociados a otras tecnologías, permite ofrecer unos precios competitivos desde la primera unidad para prototipos y tiradas cortas de producción.

Piezas complejas

Al contrario de lo que sucede en otros procesos en los que se usan métodos sustractivos, la fabricación en la impresión 3D es aditiva, es decir, el modelo se construye capa por capa. Este hecho permite crear con facilidad geometrías complejas como, por ejemplo, piezas huecas y paredes delgadas sin ningún tipo de limitación.

Rapidez

Gracias a la producción de piezas de forma automática que permite la impresión 3D, los procesos de prototipado y los ciclos de producción se ven reducidos y, por lo tanto, la entrega se puede realizar en un periodo corto de tiempo.

Facilidad a la hora de realizar el pedido

Los presupuestos se generan a partir de los archivos STL de la pieza y de las indicaciones de cada cliente y, por lo tanto, sólo hay que exportar en un programa CAD, sin necesidad de generar planos acotados ni documentación de fabricación. En caso de que el cliente no disponga de archivo, el departamento de diseño de SferaTECH se encargará de realizarlo.

En SferaTECH ofrecen un servicio de impresión 3D profesional a precios competitivos.

