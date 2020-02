Los perfiles tecnológicos, los más demandados y mejor pagados, según Hasten Group Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 12:07 h (CET) Los perfiles profesionales tecnológicos, los más demandados y valorados, cuentan con unos salarios muy superiores a la media nacional. La consultora Hasten Group facilita la tarea a las empresas apoyándolas en su gestión del talento en un modelo de outosourcing El panorama laboral ha experimentado una profunda metamorfosis, las nuevas tecnologías han transformado la demanda de perfiles ocupacionales acordes a los niveles de cualificación. La demanda de profesionales digitales, al penetrar de lleno las tecnologías en las estructuras organizativas empresariales se ha visto incrementada para adaptarse a las nuevas necesidades. Y es que el sector Tecnológico, afirman desde Hasten Group “es uno de los sectores con mayor crecimiento laboral debido al auge de la transformación digital que están afrontando las empresas”.

En el sector Tecnológico, sobresalen siete áreas que presentan una mayor demanda laboral, en concreto más de treintena de perfiles específicos muy solicitados, cuyo salario medio está por encima de la media nacional situada en torno a los 23.500 euros anuales. La compensación es variable en el difiere en función del puesto y de la facturación de cada empresa. La media salarial anual de estos perfiles supera los 30.000 mil euros, sin embargo, existen notables diferencias en cuanto a rango y antigüedad. A mayor experiencia y categoría el sueldo puede llegar a duplicarse o triplicarse.

En Hasten Group detallan los perfiles mejor pagados de cada área. Así “en el área de Programación los mejores pagados son el Software Architect, el Mobile Developer y el Software Engineer. En la de Seguridad/ Ciberseguridad y Auditoria son el CISO (Chief Information Security Officer) y el Cybersecurity Engineer. En el campo de Data Scienci, Big Data y Data Analytics los mejor pagados son el Data Scientist y el Data Engineer; en ERPS, BI y Aplicaciones el ERP Project Manager; en el sector de IT Management y Perfiles Funcionales destacan el Enterprise Architect, el Solution Architect y el Software Manager/CTO (Chief Technology Officer). En el Infraestructuras, Sistemas y TELCO despunta el DevOps Engineer, el Cloud Specialist y el System Engineer y en el área de IT Sales despunta el Sales Director”.

Los tres perfiles mejor pagados son los CISOs y los Enterprise Architect con un salario medio de 60 a 72 mil euros anuales cuando su experiencia es inferior a dos años, si su experiencia es superior a los 10 años rondan los 100-130 mil euros anuales. En tercer lugar, el Solution Architect con un salario anual de 50 a 60 mil cuando su experiencia es menor y con mayor antigüedad puede llegar hasta 90-100 mil euros anuales.

El talento tecnológico y digital se encuentra en plena expansión porque muchas empresas están inmersas en una transformación digital para mejorar su productividad y seguir presente en el mercado global, por ello, dichos perfiles están copando las primeras posiciones en este 2020, en cuanto a demanda y cuantía salarial. Una cuestión relevante y llamativa es que en muchas ocasiones resulta una tarea casi imposible encontrar profesionales tecnológicos cualificados ya sea debido a la alta demanda o a su escasez. Las principales razones de la tendencia alcista de los salarios del sector tecnológico se deben al desacoplamiento en el sector entre empleo y la mano de obra, a las empresas tecnológicas nacionales o internacionales no les queda otra opción que aumentar los salarios para captar talento. La feroz competencia existente en la búsqueda de talento tecnológico en el ecosistema startup y el crecimiento del número de profesionales que trabajan en remoto para empresas extranjera con salarios superiores y con un amplio abanico de beneficios salariales son otros de los motivos. En el nuevo modelo de organización, las empresas, además de esos perfiles técnicos, exigen que tengan habilidades transversales y cualidades como liderazgo, empatía, creatividad, habilidad comunicativa tanto interna como de cara al cliente imprescindibles y que conecten con los objetivos técnicos para atraer y retener talento. Una tarea laboriosa y compleja para las empresas, que resulta eficaz y sencilla si se contratan los servicios outsourcing tecnológicos de HastenGroup, una de las principales key players.

Las ventajas de contratar los servicios de Hasten Group son enormes. Destacan: eficiencia de sus soluciones tecnológicas; reducción de costes vinculados a la inversión en infraestructuras y tecnologías; focalización en la actividad principal del negocio; transformación de los costes fijos en variables; reducción del riesgo en sectores claves como los financieros o tecnológicos; mejoras de la calidad laboral debido a los complejos procesos de selección y específicos en las materias demandadas por el cliente; mejoras en los procesos de innovación dado que el ahorro de costes permite derivar los excedentes a nuevos proyectos, innovación o tecnología; una mayor flexibilidad porque las empresas pueden adaptar sus perfiles de manera continua confirme a la evolución de la tecnología y los mercados; y por último se traduce en un aumento de la competitividad gracias a la contratación de los mejores talentos.

Hasten Group:Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Esta primavera, nueva colección de sol Guillermina Baeza by Cione Skiller Academy presenta el estudio Publicidad Programática para RRHH y actualización de rangos salariales El VI Congreso Nacional de Áridos se celebrará del 26 al 28 de mayo de 2021 en Oviedo Las utilidades de una maleta de viaje en la próxima escapada por maletasdeviaje.eu Colegio Cumbre, un proyecto educativo enfocado en la orientación profesional