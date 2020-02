3ª Edición "Rosa Sant Jordi" - Concurso de Microrrelatos: Inscripciones abiertas Comunicae

jueves, 13 de febrero de 2020, 07:03 h (CET) Escuelas, Asociaciones, Centros Cívicos o personas a titulo individual, pueden ganar hasta 200 rosas de Sant Jordi (600€-800€) para vender el 23 de abril de 2020 Más de 350 Rosas Sant Jordi en premios

Roses Sant Jordi.com celebra la segunda edición de su concurso anual de Microrelatos.

Los participantes deberán escribir su microrrelato, apuntarse en rosessantjordi.com y seguir las instrucciones de la web.

Como en las anteriores ediciones, los ganadores serán elegidos mediante votación popular libre y gratuita. Los participantes podrán pedir el voto a sus microrrelatos en las redes sociales, blogs o webs.

La participación será a título individual o colectivo en representación de algún Centro, Ampa, Asociación, ONG, o cualquier otra agrupación social.

El plazo límite de inscripción es el 6 de abril de 2020.

No obstante, los participantes pueden ya mismo subir sus textos y empezar a recibir votos.

Premios

Se premiará a los tres relatos más votados por el público.

Los ganadores recibirán 200, 100 y 50 rosas respectivamente.

El valor total de venta de los premios es de 1.000€ – 1.400€.

Además, a los premiados se les entregará un póster identificativo como ganadores del concurso, indicando el grupo al que pertenecen (escuela, asociación, ONG, etc.) que podrán lucir en su puesto de venta de rosas en el próximo Sant Jordi.

Requisitos

Ha de ser un microrrelato entre 50 y 400 palabras, de tema libre.

Deberá incluir las palabras “ Sant Jordi ” y “ Rosa ” al menos una vez dentro del texto.

” y “ ” al menos una vez dentro del texto. El voto será electrónico, limitándose a un sólo voto por persona. Además de publicarlo en la web y redes sociales de rosassantjordi, los ganadores serán contactados por vía telefónica para informarles de la obtención del premio y su entrega.

Si al momento de darse a conocer los ganadores, los autores ya habían comprado o reservado sus rosas para vender en Sant Jordi, el valor correspondiente del premio les será devuelto.

Datos destacables sobre las rosas de Sant Jordi y el concurso

En su segunda edición participaron más de 90 microrrelatos de asociaciones, escuelas y centros educativos de toda Catalunya.

de asociaciones, escuelas y centros educativos de toda Catalunya. En Catalunya, la venta de Rosas de Sant Jordi es una de las principales formas de financiación de proyectos sociales .

. Rosessantjordi colabora con decenas de Asociaciones de todo tipo . Más información en RosesSolidarias.com

. Más información en RosesSolidarias.com El valor de una rosa puede cuadruplicarse el día de Sant Jordi.

el día de Sant Jordi. En Sant Jordi 2020 se superarán los 7 millones de rosas vendidas. Vídeos

Ganadores edición 2019



MediaKit



