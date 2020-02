Haier lidera el ránking mundial en ventas de aire acondicionado con conectividad por cuarto año consecutivo

El gigante asiático se mantiene líder en climatización desde 2016 además de ser también nº1 en electrodomésticos por undécimo año según Euromonitor International. Haier se consolida en el mercado gracias a inversión en I+D+i y acelera su revolucionario ecosistema de internet IoT, IA y 5G El grupo Haier, multinacional de electrodomésticos, ha renovado una vez más su posición de liderazgo en el sector de aire acondicionado con conectividad desde 2016. La compañía sigue encabezando también la lista de ventas en electrodomésticos según Euromonitor International por undécimo año consecutivo.

Este reporte anual clasifica las marcas de electrodomésticos del mundo según valor de ventas minoristas y ellos son quien acreditan este listado que se realiza en 46 países y con 30 marcas del sector.

El productor asiático ofrece el uso de la conectividad en muchos de sus productos en el segmento del aire acondicionado. Es pionera en innovación y destina el 3% de sus recursos a I+D+i para desarrollar splits de aire doméstico y más de un 5% para aire comercial de altas prestaciones todo ello con una tecnología avanzada lo que consolida su liderazgo un año más.

Este logro premia los esfuerzos permanentes de la multinacional asiática para tener presencia global, consolidando marcas líderes mundiales como GE Appliances o Candy en su cartera al tiempo que acelera su revolucionario ecosistema de internet IoT, IA y 5G. En la era de la industria 4.0, Haier satisface experiencias cada vez más sofisticadas demandadas por los consumidores en hogares inteligentes conectados.

A partir de estos últimos resultados analizados de las ventas de 2019 y publicados recientemente, la compañía se consolida como líder en su sector y por consiguiente sigue siendo todo un referente con capacidad para desarrollar productos smartlife únicos, mejorando significativamente su rendimiento, reduciendo sus consumos y satisfaciendo las expectativas de los usuarios.

Con su estrategia de "Distancia Cero" entre la empresa y el usuario, Haier pone siempre al consumidor en el centro de sus proyectos de desarrollo, construyendo desde sus inicios una sólida reputación y fiabilidad en todos sus productos.

Acerca de Haier

Establecido en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para una vida más hermosa. En el proceso de innovación y emprendimiento, Haier siempre defiende el principio de "priorizar el valor de las personas". El Sr. Zhang Ruimin, presidente de la Junta Directiva y CEO de Haier Group, propuso el Modelo Rendanheyi, cuyas características han logrado la fusión y duplicación transindustrial y transcultural.

Centrándose en la experiencia del usuario y manteniéndose siempre al tanto de los tiempos, Haier comenzó como una pequeña fábrica de propiedad colectiva al borde de la bancarrota antes de convertirse en un ecosistema que lidera la era de IoT y la única marca de ecosistema de IoT entre los TopZ globales más valiosos de BrandZ Marcas. En 2018, Haier Group generó una facturación global de RMB 266.1 mil millones con un aumento interanual del 10%. Sus ganancias e impuestos globales excedieron los 33.1 billones de RMB con un aumento anual del 10% y sus ingresos del ecosistema alcanzaron 15.1 mil millones RMB y un aumento anual del 75%.

Hasta la fecha, Haier ha incubado con éxito cuatro compañías cotizadas, dos compañías de unicornios y 12 compañías de cuasi-unicornios y gacelas. Además, Haier posee 10 centros de I + D, 25 parques industriales y 122 centros de fabricación a nivel mundial. También es propietaria de una serie de marcas de electrodomésticos inteligentes, incluidas Haier, Casarte, Leader, GE Appliances de EE. UU., Fisher & Paykel de Nueva Zelanda, AQUA de Japón y Candy de Italia. Por último, marcas de servicio como RRS, Yingkang Life y COSMOPlat; y la cultural y creativa Haier Brothers.

Haier ha encabezado el ránking de marcas mundiales de electrodomésticos de Euromonitor durante once años consecutivos. Su filial Haier Smart Home Co., Ltd. se encuentra entre las compañías Fortune Global 500 y Haier COSMOPlat encabeza las plataformas de Internet industrial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Está designada por ISO, IEEE e IEC para liderar la redacción de proyectos internacionales estándares para modelos de personalización a gran escala. En la era de IoT, la marca del ecosistema de Haier y el modelo Rendanheyi lideran el mundo.

En el futuro, Haier Group continuará trabajando con sus socios del ecosistema de clase mundial para construir ecosistemas de IoT en ropa, comida, alojamiento, viajes, salud, cuidado de ancianos, biomedicina y educación, adaptando una vida inteligente personalizada para usuarios de todo el mundo.

Acerca de Euromonitor International Limited

Fundada en el Reino Unido en 1972, es el proveedor líder mundial independiente de Business Intelligence sobre industrias, países y consumidores. Los rankings globales de las marcas principales de electrodomésticos en 2017 se basan en datos de 2017 de fuentes comerciales y estadísticas nacionales.

