8 de cada 10 estudiantes de Desarrollo Web y Diseño UX/UI consiguen empleo en 90 días según Ironhack Comunicae

miércoles, 12 de febrero de 2020, 15:35 h (CET) Ironhack, la escuela líder en formación de expertos en el mundo digital de forma intensiva, ha realizado un informe para conocer las tasas de colocación de sus alumnos Términos como Big Data, Inteligencia Artificial, SEO, SEM, Diseño UX/UI… eran auténticos desconocidos hace tan solo una década. Y es que el mundo de la tecnología se encuentra en constante evolución y transformación, lo que favorece la demanda de profesionales especializados en este campo. De hecho, el sector de la informática aporta el 42,3% de los puestos demandados en España, según datos del último análisis realizado por Infoempleo y Adecco. Y, sin embargo, la Comisión Europea advierte que 500.000 empleos digitales quedarán sin cubrir este 2020. Por si eso fuera poco, muchas universidades alertan que muchos estudiantes de estos grados abandonan su carrera antes de terminar la formación para ponerse a trabajar, debido a la abrumadora cantidad de ofertas de trabajo. Estos datos, aunque alarmantes, pueden ser muy positivos para un país como España, donde la tasa de desempleo se sitúa en el 12,1%.

Consciente de este panorama, Ironhack -escuela líder en formación de expertos en el mundo digital de forma intensiva- ha llevado a cabo un informe exhaustivo de la tasa de inserción laboral de sus alumnos a través de una encuesta realizada a 1.126 estudiantes matriculados durante 2018 a tiempo completo y a tiempo parcial en sus programas en Desarrollo Web y Diseño UX/UI. El informe cuenta con datos de todos los campus activos de Ironhack: Madrid, Barcelona, Berlín, Ámsterdam, México, Miami, Sao Paulo y París.

Según su informe, el 97% de sus alumnos se gradúa y, lo que es más importante, 8 de cada 10 consiguen empleo en los 90 días siguientes a terminar su formación, cifra que aumenta hasta el 90%, 6 meses después.

Por ciudades y 180 días después de finalizar el curso, Madrid tiene una cifra similar a la media global (89%), pero Barcelona se sitúa por encima (94%). A nivel internacional, Sao Paulo lidera el ranking con un 100% de contratados, seguida de Berlín (94%), París (90%) y México (89%). Miami y Ámsterdam ocupan los últimos puestos de esta tabla con un 78% y un 88%, respectivamente.

Cabify, Everis, CareCloud, Orange, Minsait o Capgemini son algunas de las 600 compañías con las que Ironhack mantiene acuerdos de contratación.

Si se analiza la situación de los estudiantes al finalizar la formación, El 68% de los alumnos encuentran trabajo al terminar el curso, frente a un 27% que decide optar por otra vía y un 5% que se encuentra en búsqueda activa de empleo.

Desarrollador Web

El 63% de los matriculados encuestados (707 estudiantes) se formó en el ámbito de Desarrollo Web. De ellos, el 95% consiguió graduarse con una inserción laboral del 84% en el primer trimestre tras realizar el curso, porcentaje que asciende hasta el 92% si se analiza el primer semestre.

A nivel nacional, en Madrid (87%) y Barcelona (85%) las tasas de inserción son muy parecidas y ligeramente superiores a la media. Las diferencias son más significativas al comparar salarios medios, ya que en Barcelona cobran de media 3.000 euros anuales más que en Madrid, 26.630€ frente a 23.304€.

En cuanto a sedes internacionales, aunque París sea una de las ciudades más caras del mundo, el sueldo para este sector no es de los más elevados (34.949€). De hecho, en Berlín es ligeramente superior (35.306€). Sin embargo, es en Miami donde se pagan los salarios más altos, sobrepasando los 41.000€ anuales. En el extremo opuesto se encuentra México, con cerca de 16.000€ al año.

Joana Ribeiro Duarte, participante del Bootcamp de Desarrollo Web, quería "un cambio de vida y aprender habilidades que me hicieran competitiva en este mercado laboral en constante evolución. Un mes después de terminar el bootcamp, obtuve mi primer trabajo en Waeg. Para mí fue más que un bootcamp, pues te mantienen involucrado después de terminar, te ayudan a crear tu propia red de networking y, lo más importante, amigos que entienden tu experiencia".

En el top 5 de los títulos más demandados en este ámbito se encuentran: Desarrollador Front-end (17%), Desarrollador web (14%), Desarrollador Full-stack (14%), Ingeniero de Software (3%) y Desarrollador de Software (3%).

Diseñador UX/UI

El porcentaje de estudiantes que optan por la formación en Diseño UX/UI supone un 37% de las matriculaciones. El ratio de graduados es casi del 99% y 7 de cada 10 estudiantes de Diseño UX/UI encontraron empleo los 90 días siguientes a finalizar la formación, porcentaje que aumenta hasta el 86% si se analizan los 6 meses posteriores. Una cifra llamativa que se explica por la novedad del programa, así como por la incipiente demanda.

"Ironhack ha supuesto un cambio radical en mi vida profesional. Después de haber trabajado en el mundo de la publicidad y ver cómo poco a poco tenía cada vez menos tiempo para diseñar decidí que mi futuro estaba en otro lugar. El primer día llegué con mucha ilusión y el último salí con un contrato para trabajar en Mr Jeff, startup valenciana que acaba de cerrar una de las las mayores rondas de inversión de lo que llevamos de año"asegura Rianne Senna, alumna del Bootcamp de diseño UX/UI.

De los estudiantes que se formaron en Diseño UX/UI, la mayoría encontró trabajo en ese ámbito específico (31%), un 18% trabaja como Diseñador solo de UX frente a un 3% que es Diseñador experto en UI. Además, un 5% fue contratado como Diseñador de Producto y un 4% como Consultor UX/UI.

La tasa de inserción laboral en Madrid (71%) y Barcelona (70%) 90 días después de terminar el curso es ligeramente inferior a la media global del 72%. Sin embargo, si se tiene en cuenta la tasa pasados 180 días, Madrid (85%) se mantiene ligeramente por debajo, pero Barcelona (93%) se sitúa siete puntos por encima de la media. A nivel internacional, tanto a los 90 días como a los 180, Berlín lidera el ranking con un 90% en ambos periodos y, en el extremo opuesto, se encuentra Miami con un 67% (90 días) y un 71% (6 meses).

La tónica se mantiene cuando se habla de salarios medios. A nivel nacional, también en Barcelona (26.750 €/año) los Diseñadores UX/UI cobran en torno a 2.000 euros más al año que en Madrid (24.822 €/año). Miami vuelve a tener los salarios más altos, sobrepasando los 45.000 euros anuales, y México los más bajos, con cerca de 13.000€ al año. Sin embargo, en esta especialización París sí supera a Berlín, con 35.054 euros al año frente a los 32.307 euros de media en la capital alemana.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La inversión en publicidad digital supera por primera vez los 3.000 millones de euros, según IAB Spain Estudio de Herbalife Nutrition: Los españoles mejoran sus hábitos nutricionales FIES Group recomienda utilizar gel antiséptico, como medida preventiva ante el brote de coronavirus Haier lidera el ránking mundial en ventas de aire acondicionado con conectividad por cuarto año consecutivo Comienza el curso de Talio sobre programación Java, con el cual se crearán 7 nuevos puestos de trabajo