El imparable aumento de las ventas directas en las webs de los hoteles las aproxima a booking.com

miércoles, 12 de febrero de 2020, 15:04 h (CET) Informe de SiteMinder sobre los principales canales de reservas hoteleras en España SiteMinder, la plataforma de adquisición de huéspedes líder en la industria hotelera mundial, presenta hoy sus listas anuales con los canales de distribución que más ingresos generaron para este sector durante el año pasado. Los resultados de estas listas, elaboradas para 20 de los destinos turísticos más populares del mundo, muestran ligeras variaciones, pero todas tienen algo en común: reflejan el éxito de las reservas directas y la consolidación de los mayores canales de distribución gracias a sus ambiciosas estrategias de crecimiento.

En 14 de estos 20 destinos turísticos, las reservas directas —aquellas que reciben los hoteles a través de su página web— escalaron puestos respecto de las listas de años anteriores o se mantuvieron entre los cinco principales canales de reserva. El crecimiento sostenido de este canal solo se ha visto igualado por Agoda, una agencia con sede en Asia que ha dado pasos de gigante en Europa, Oriente Medio y África.

Además, las listas dejan datos tan relevantes como estos:

El debut de Airbnb en seis mercados de Europa, África y América, menos de dos años después de anunciar su primera alianza hotelera tecnológica a nivel mundial con SiteMinder para apoyar a los negocios de hostelería tradicionales.

La incorporación de Trip.com a un nuevo mercado europeo, Italia, que sigue los pasos de Francia, donde este gigante chino ya se estrenó el año pasado.

La aparición de JacTravel, totalstay, Destinations of the World y Sunhotels, las nuevas marcas de WebBeds, en la mitad de las listas de este año.

La reincorporación de la australiana Flight Centre Travel Group entre los 12 canales principales de Australia, tras cuatro años de ausencia en la lista. La estrategia de diversificación y adquisición aplicada por la empresa en los últimos años ha demostrado tener un poderoso efecto en el ámbito de la gestión de viajes, cada vez más integrado en este tipo de servicios, propiciando que también aparezca en la lista de Sudáfrica por primera vez en la historia.

La entrada de Lastminute.com en dos mercados de Europa, Oriente Medio y África, lo que demuestra que cada vez más viajeros toman decisiones de forma espontánea.

Como afirma James Bishop, el director general de alianzas internacionales de SiteMinder para aumentar la demanda, «analizar estos datos y las tendencias que observamos en los principales mercados turísticos del mundo año tras año es muy interesante». El repentino crecimiento de Airbnb en algunos de estos mercados, por ejemplo, demuestra que la industria hotelera está dispuesta a trabajar codo con codo con esta plataforma y que ha entendido los beneficios de ofrecer algo mucho más atractivo que una habitación: una experiencia. También indica que los huéspedes de Airbnb ya no se conforman con encontrar apartamentos o habitaciones libres.

"Un aspecto que nos parece muy alentador es que las reservas directas por internet siguen contribuyendo de forma significativa a aumentar los ingresos de los hoteles en todo el mundo, ya que las páginas web de los alojamientos se mantienen entre los cuatro canales más usados en la mayoría de los mercados y, en muchos casos, se sitúan en las primeras posiciones. Es evidente que los hosteleros siguen buscando la forma adecuada de atraer más reservas de este tipo informándose mejor, aplicando ideas innovadoras e invirtiendo en las metabúsquedas. También queda patente que los proveedores tecnológicos están ofreciéndoles las herramientas adecuadas para cubrir sus necesidades al añadir servicios profesionales a sus productos y ejercer como agencias de marketing digital para hoteles".

Estos fueron los 12 principales canales de reservas hoteleras en 2019 en España, ordenados en función de los ingresos brutos totales obtenidos por los clientes de SiteMinder:

Booking.com Páginas web de los hoteles (reservas directas) Expedia Hotelbeds Sistemas de distribución global World 2 Meet Agoda Jet2holidays Hotusa HRS (Hotel Reservation Service) Welcomebeds On the Beach "España recibió 83,9 millones de llegadas en 2019, un 61 % más que hace 10 años. Este crecimiento supone una gran oportunidad para los hosteleros del país, pero es importante que entiendan cómo está cambiando el panorama de las reservas y cómo eligen los huéspedes sus alojamientos", explica Sara Padrosa, directora de desarrollo de negocio de España en SiteMinder. "Nuestra lista con los 12 canales de reserva más populares incluye las páginas web de los hoteles, que han escalado puestos hasta la segunda posición y han reafirmado algo que llevamos mucho tiempo sosteniendo desde SiteMinder, y es que los hoteles españoles están volviendo a apropiarse de su propia oferta".

SiteMinder procesó 105 millones de reservas hoteleras online de viajeros de todo el mundo en 2019, lo que se tradujo en unos ingresos totales de 31.000 millones de euros para los más de 35.000 gestores y propietarios que confiaron en esta plataforma.

