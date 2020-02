Cómo utilizar la limpieza facial para rejuvenecer con marcas como Perricone MD u Omorovicza

Una nueva revolución en limpiadores y gadgets permite que la rutina de limpieza diaria se convierta en una fase imprescindible de cuidado anti-edad, gracias a potentes cleansers que tienen ingredientes como DMAE, minerales o alfa-hidroxiácidos Pedirle a un producto limpiador que, valga la redundancia, limpie, es algo que resulta básico. Dicho esto, los expertos siempre recomiendan una doble limpieza, primero con texturas oleosas y, luego, con otros de base acuosa para así eliminar los diferentes tipos de suciedad del rostro. Sí, la cara tiene dos tipos de suciedad: una más afín con el aceite -maquillaje, contaminación y SPF, sobre todo- y otra más superficial y más fácil de eliminar con otros limpiadores. ¿El motivo? Ningún limpiador es 100% efectivo (porque no se pueden formular bien combinando aceite y agua) y se debe usar el cleanser que sea más afín a las impurezas que más afectan. Dicho esto, lo que sí incluyen cada vez más aliados de limpieza facial son ingredientes que no solo tienen capacidad de arrastre y purificación, sino que también tratan el envejecimiento del rostro durante el que es el primer paso de cualquier protocolo de limpieza diario. “Añadimos siempre a este tipo de productos diferentes ingredientes que tratan la piel para mantenerla saludable. Un proceso de limpieza agresivo puede resultar irritativo y, además, eliminar aceites naturales que nuestra piel necesita, o eliminar la barrera lipídica que nos protege. Por ello añadimos activos que refuerzan el proceso de higiene, pero que enriquecen el producto para atender a las preocupaciones que más preocupan a cada uno: hiperpigmentación, sensibilidad, envejecimiento, etc.”, explica desde Medik8 Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la marca. ¿Cuál es el recorrido de los mejores productos y gadgets y las razones por las que se querrá que formen parte del estante en el baño? Parece milagroso, pero se puede restar años a la piel mientras una se desmaquilla.

Formatos cómodos y rápidos

Las toallitas desmaquillantes son uno de esos elementos que, siempre, forman parte de las rutinas más exprés por su comodidad y facilidad de uso. Sin embargo, en muchas ocasiones incluyen alcohol o texturas que causan irritación por la fricción con la piel. Los avances en cosmética dan, por otro lado, propuestas tan innovadoras y fáciles como los Peachy Micellar Cleansers de Omorovicza, “unos parches súper suaves para la piel, que retiran la suciedad en profundidad, incluso de los poros más profundos, gracias al aceite de oliva ester con tecnología micelar que se convierten en un imán para las impurezas”, explica Estefanía Nieto, directora técnica de la marca. Una fórmula que, además de limpiar, soluciona imperfecciones y hasta rejuvenece, ya que junto a sus activos purificadores y su suave aroma de melocotón y pachuli, se añade un compuesto antiedad de patente propia. Se llama Healing Concentrate y es un complejo cargado de minerales de las aguas termales de Budapest, sometidos a un proceso químico para hacerlos biodisponibles. ¿Qué es la biodisponibilidad? “Cuando un producto tiene activos biodisponibles, esto significa que son fácilmente asimilables por nuestra piel hasta en sus capas más profundas. Es importante hacer los minerales biodisponibles, porque de otra manera solo beneficiarán a nivel superficial”, concluye la experta.

Polvos limpiadores, exfoliantes y despigmentantes

Hablando de formatos novedosos, llegan cada vez más propuestas en polvo. Tal es el caso de Brightening Powder Cleanse, que se convierte en una suave espuma al trabajarse con agua. Lleva numerosos exfoliantes, como el bambú natural y los poli-hidroxiácidos para hacer una limpieza de doble acción que elimina las células muertas y llena el rostro de luminosidad. “Es suficientemente suave como para usarlo cada día, pero también eficaz para eliminar la suciedad más profunda sin llegar a resecar”, añade Elisabeth San Gregorio. A la curiosa fórmula se le añade Oxyresveratrol (Oxy-R), perfecto para trabajar las manchas solares, ayudando a homogeneizar el tono del tejido. Un potente limpiador escondido en unos aparentemente inofensivos polvos que resultan tremendamente purificadores.

Gadgets con estrías tan relajantes como anti-age

Hay ocasiones en las que no hay mejor aliado para una higiene facial que un gadget, “Debemos utilizar aquellos que emiten ondas y no los que generan un proceso de fricción que puede desembocar en una irritación. Cuando hacemos faciales en cabina, solemos usar los que están realizados en silicona, por asegurar un limpieza que prácticamente roza la esterilización, al no acumular suciedad entre sus filamentos”, explica desde Aromatherapy Associates Bella Hurtado, directora de educación de la marca. En relación con lo que defiende la experta, un ejemplo perfecto es el nuevo Foreo Luna 3, cuyo sistema de limpieza y antiedad T-SonicTM y sus filamentos de silicona ultra higiénica de grado médico quirúrgico realizan un masaje sobre la piel que no solo ayuda a eliminar las impurezas más profundas, puesto que también rejuvenece el rostro gracias a sus pulsaciones, que potencian la actividad celular, favoreciendo que el tejido se regenere a mayor velocidad. Además, en su parte trasera incorpora un sistema anti-edad con pulsaciones de baja frecuencia, que reducen visiblemente las finas líneas del contorno de los ojos y la boca, reafirmando la zona. Un poderoso aliado que, además, se optimiza si se aplica con el limpiador antiedad adecuado.

Limpiar, ¿las patas de gallo?

En el momento en el que el Dr. Brinkerhoff, creador del famoso suero de pestañas RevitaLash Advanced, lanzó su marca, su principal objetivo fue el de crear productos que reforzaran el vello a través de la mejora de la zona del contorno de los ojos. Es por ello que todos los productos de la firma poseen en su fórmula ciertos activos que tratan la piel con un poderoso cóctel que, incluso, algunos de ellos son de patente propia. “Es por ello que cuando hubo que crear un desmaquillante de ojos, se formuló con micelas, que atraen la suciedad para limpiar fácilmente y sin irritar, aloe vera, camomila o pantenol, que humectan hidratan, calman y regeneran”, comenta Natalia Guerrero, directora técnica de RevitaLash Cosmetics en España. Es difícil dar con un limpiador tan completo como este, perfecto para eliminar hasta la máscara más resistente, sin causar nada de irritación en un área tan sensible como es el contorno de los ojos.

Limpiar y reafirmar

Y es que cuando una firma de belleza viene con el sello de un doctor, como la de RevitaLash Cosmetics o Perricone MD, todo cobra más sentido porque se sabe que está pensada por expertos, preocupados por necesidades concretas. En el caso de esta segunda, su cabeza pensante es el Dr. Nicholas Perricone, uno de los precursores de la teoría del envejecimiento por la inflamación celular, causada por la mala alimentación o el estrés. “Su postura es clara: debemos darle al cuerpo lo que va perdiendo según pasan los años. Sustancias como el DMAE o el ácido alfa lipoico, presentes en el organismo, y responsables de que la piel esté tersa y firme”, comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD. No es de extrañar, entonces, que los limpiadores de la firma incluyan algunos de los ingredientes estrella del dermatólogo. En Nutritive Cleanser, por ejemplo, los ingredientes nombrados por la experta son los responsables de minimizar imperfecciones y regular la hiperpigmentación de la piel, al tiempo que reafirmen y redefinen el contorno facial. Potentes activos que completan un limpiador nutritivo de limpieza profunda.