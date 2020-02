AKKA Technologies demuestra en Seat su liderazgo en el desarrollo de soluciones para el sector automoción

Este evento le sitúa como una compañía líder en tecnología para la movilidad del futuro AKKA Technologies Spain ha realizado una exposición en el Centro Técnico de SEAT en Martorell para dar a conocer sus servicios y soluciones tecnológicas más innovadoras para el sector de la automoción. Este evento sitúa a AKKA como una compañía líder en tecnología para la movilidad del futuro.

El evento organizado por AKKA para presentar sus capacidades y referencias a SEAT, contó con la presencia de una docena de expertos en diferentes disciplinas, procedentes de varios países europeos, quienes compartieron con los asistentes su visión sobre los retos del sector en áreas tan importante como: el desarrollo eléctrico-electrónico (EE), la seguridad funcional del vehículo, la ciberseguridad en entornos conectados, la asistencia al conductor a través de sistemas avanzados cada vez más inteligentes y autónomos, la simulación CAE (Computer Aided Engineering) como herramienta de análisis para mejorar entre otros temas la seguridad pasiva, cómo abordar el testing y validación de sistemas de forma más eficiente o cómo hacer más atractiva la conducción mejorando las condiciones de abordo gracias a las nuevas técnicas de UX (user experience). En el evento se presentaron también el e-SMART Bertone, el volante del futuro sin pedales ni columna de transmisión Drive by Wire que los asistentes pudieron probar gracias a un simulador de conducción y el prototipo de coche autónomo Link & Go desarrollado íntegramente por AKKA.

La feria AKKA Tech Day se desarrolló en un doble formato, por un lado, en el hall del edificio A del Centro Técnico de SEAT se creó un área de exhibición con 10 puestos, uno por temática, donde los asistentes pudieron intercambiar con los expertos de AKKA sobre su área de expertise y comentar algunos de los proyectos realizados por AKKA para diferentes fabricantes como Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes Benz, Renault, entre otros, y por otro lado, en una sala con medios audiovisuales se realizaron 12 conferencias monográficas sobre temas clave del sector según la agenda preparada para la ocasión.

Por parte de SEAT, más de 200 personas se acercaron a lo largo de la jornada al edificio A del Centro Técnico para conocer de primera mano a los expertos de AKKA, como para asistir a las presentaciones, donde la más multitudiaria fue la que trató sobre sistemas avanzados de asistencia para la conducción (ADAS). Algunos de los asistentes comentaron que no conocían “esta faceta de AKKA” y que les resultaba “muy interesante saber que existen partners en España que trabajen en áreas clave con un nivel de expertise técnico y know how tan profundo”.

Como confirmó el Director General de AKKA Technologies Spain, Luis Santiago Fernández del Valle, “el sector de la automoción es estratégico para AKKA y en la actualidad está viviendo un cambio de paradigma que requiere desarrollar nuevas tecnologías innovadoras”. La Directora de Desarrollo de Nuevo Negocio, Ana do Carmo, explicó que este evento tiene por objetivo mostrar a SEAT la vocación de AKKA como líder europeo en movilidad: “estamos muy orgullosos de la acogida en SEAT de nuestro portfolio de servicios, donde hemos demostrado la gran capacidad de nuestros equipos y nuestro espíritu innovador para abordar el futuro de la movilidad con vehículos conectados, eléctricos y cada vez más inteligentes”.

Uno de los protagonistas de la jornada fue, sin duda, el e-SMART Bertone, que estuvo expuesto y disponible para que los asistentes pudieran explorar tanto el interior como el exterior del vehículo. Asimismo uno de los ingenieros que trabajaron en su concepción participó para explicar en detalle los desarrollos realizados por AKKA sobre el modelo Smart ForTwo Electric Drive, que se basan en la F1 para conseguir incrementar la potencia en términos de aceleración y velocidad, gracias a la utilización del sistema integrado de recuperación de energía cinética (KERS) lo que permite al vehículo pasar de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y le dota de una potencia máxima de 280 CV. Por último los asistentes pudieron comprobar las mejoras realizadas sobre el tren de rodaje, baterías y sistema de refrigeración, gracias a las gafas de realidad aumentada HoloLens que permitieron a los invitados comprender mejor los elementos integrados por AKKA en el vehículo.

Hoy en día el vehículo forma parte de una red conectada con servicios diversos a nivel de información (tráfico en tiempo real, llamada de emergencia, disponibilidad de estacionamiento, etc.) como de entretenimiento (música, podcasts, asistentes virtuales para hacer reservas de restaurantes mientras conduces, etc) lo que implica/requiere un flujo continuo de datos entre el vehículo y la infraestructura IT que permite estos servicios de coche conectado. En este nuevo entorno, la ciberseguridad se vuelve capital para evitar potenciales ataques de hackers y malware.

La seguridad es un punto clave para AKKA que cuenta con un centro de excelencia en España para dar servicio a sus clientes en proyectos complejos con altos niveles de exigencia. AKKA ha apostado por los sistemas inteligentes de seguridad y asistencia al conductor que permiten al usuario llegar a su destino de manera cómoda, fácil y segura. El beneficio claro del uso de sistemas de asistencia al conductor como la medición electrónica de distancia, advertencias de salida de carril, estacionamiento electrónico, asistencia de frenado de emergencia, y soporte para cambios activos de carril son algunas de las tecnologías desarrolladas por sus ingenieros y ya implantadas en clientes. Gran parte del éxito de las soluciones de AKKA se debe a su capacidad para realizar pruebas de forma integral y automatizada. La combinación de la ingeniería de sistemas junto con la seguridad y el testing hacen de AKKA un actor clave en el sector llamado a liderar la revolución tecnológica de los próximos años.

Acerca de AKKA Technologies Spain

AKKA Technologies Spain es una compañía especializada en servicios de ingeniería y consultoría tecnológica en sectores como el aeronáutico, ferroviario, automoción, energía e industria. Acompaña a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de sus proyectos, desde las fases de I+D+i y diseño, hasta la producción industrial y soporte en fases de operación y mantenimiento. El Grupo AKKA está presente en 22 países con más de 21.000 empleados a nivel global. En España cuenta con la confianza de más de 50 clientes de primer nivel, con más de 550 empleados y sedes en Madrid, Barcelona, Pamplona y Bilbao. Sus ingenieros trabajan en proyectos a la vanguardia de la tecnología en todo el mundo, gracias a la fortaleza internacional del grupo y a la movilidad de sus equipos. AKKA es uno de los proveedores prioritarios del grupo VAG incluyendo una Joint Venture con Audi (EFS). Para más información: https://www.akka-technologies.com/