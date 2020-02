​Por qué cambiar el color de las paredes este 2020 En el 2019, los colores más demandados y más de moda fueron aquellos como el gris cielo o los tonos perlados Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 12 de febrero de 2020, 09:24 h (CET)

Con el cambio de las estaciones y con ellas el clima, es inevitable que vaya apeteciendo cada vez más una renovación en el hogar. Si lo que se quiere es un cambio radical, la mejor opción para ello es cambiar el color de, por ejemplo, las paredes.



Para ello, es conveniente estar al tanto de las tendencias en colores para este 2020 y tener una guía de inspiración. Y, mezclando esas tendencias con el gusto de cada persona y con empresas de pintores profesionales, el resultado será perfecto.



Aunque pueda parecer fácil pintar una casa, hay que contar con la ayuda de profesionales para ello. Es aconsejable porque estos saben qué materiales son los más adecuados dependiendo del tipo de casa o de pared.



Los estilos que seguirán reinando En el 2019, los colores más demandados y más de moda fueron aquellos como el gris cielo o los tonos perlados. Estos colores siempre combinables con casas en las que el estilo minimalista, retro o industrial predominan



Ahora, en 2020, otra de las gamas que seguirá estando muy presente en los hogares son los colores neutros y claros, como el blanco roto, el beige o el gris claro, gran triunfador para los amantes del estilo nórdico. Es innegable que estos tonos proporcionan a la casa una mayor sensación de amplitud y de luminosidad. Por eso no es de extrañar que sean tendencia este año.



Para aquellos que, sin embargo, prefieran apostar por colores más atrevidos, el verde oliva, el terracota o el azul cobalto son colores intensos que, combinándolos con tonalidades más neutras, darán vida y protagonismo a más de una habitación.



Beige Sin duda, uno de los colores del momento que enfatiza ese componente etéreo de los espacios naturales. Este año regresa con más fuerza que nunca y con diversas texturas que aportarán el confort deseado. Es especialmente combinado en habitaciones con el color tierra.



Coral o terracota El naranja es, por excelencia, el color de 2020. Puede que en un principio cause cierto rechazo, pero es un cambio de look que merece la pena, pues transmite energía. Los tonos anaranjados y los marrones comparten presencia durante la temporada otoñal, pero también los veremos durante la primavera si se combinan con gusto. El color coral o los tonos similares en pastel son una apuesta que encanta.



Azul oscuro casi negro Es el color perfecto para adaptarlo a climas cálidos porque es un color de lo más fresco. Si se combina con colores neutros, aportará a la casa un toque de personalidad y calidez de lo más sofisticado. Y si, además, se combina con muebles y decoración en tonos ocre, el resultado será más que perfecto.



Verde musgo o verde oliva Los tonos verdes se adaptan a la perfección a las casas que tienen estilos muy diversos, dependiendo de cada espacio. Es un color muy natural que, mezclado con madera, se consigue el equilibrio y aporta una gran sensación de tranquilidad.



Metalizados Es posible que se vean los tonos metalizados en, por ejemplo, prendas de ropa de moda. Y es que el color metal, poco a poco también se adentra en el mundo de la decoración, concretamente en las paredes. Es un color del que no hay que abusar para que no desentone. Pero, en la cantidad justa, puede dar un toque de elegancia y originalidad a cualquier rincón.



Azul turquesa Si hablamos de colores alegres, seguro que pensamos en el azul turquesa. Perfecto también para climas cálidos y el color ideal para dar un toque de personalidad. Quedará una habitación muy sofisticada. Los muebles perfectos para esta son aquellos en tonos ocre.



Blanco roto Puede que sea el más básico y tradicional de todos, pero logra con creces aportar una gran sensación de confort y tranquilidad. La serenidad es lo primero que se busca en un hogar.



Escala de grises Y un año más, el estilo nórdico y minimalista se queda en nuestras casas. Para ello, la apuesta asegurada es la escala de grises en paredes lisas. De primeras puede parecer que darán sensación de oscuridad, pero son colores frescos y elegantes. ¡Inigualables!



Mostaza Aunque la mayoría apuesta por colores neutros, suaves o pastel, este año se le da un voto de confianza a los atrevidos. Uno de ellos, el que más gusta, es el color mostaza. Será uno de los protagonistas de esta nueva década y perfecto para llenar de luz y vida el hogar.



¿Por qué contratar a pintores profesionales? Antes de comenzar a pintar una pared, hay que prepararla para ello. Corregir o reparar imperfecciones, huecos o eliminar el polvo para que la pintura se adhiera correctamente. Además, hay que tener a mano todas las herramientas necesarias y cubrir suelos e interruptores.



