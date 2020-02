The Valley lanza un nuevo programa: Data Science & Big Data Analytics, la base de la transformación digital Comunicae

martes, 11 de febrero de 2020, 14:53 h (CET) Identificar oportunidades de innovación basadas en datos con potencial de transformar el negocio es tan solo una de las funciones del Data Scientist, uno de los profesionales más demandados en el nuevo entorno digital. Además, la escuela de negocios ha ampliado su oferta formativa con una especialización de Digital Product Manager, perfil encargado de liderar la estrategia de productos digitales La gestión de datos es una de las áreas que más recorrido tiene en las empresas por su impacto en todos los sectores de negocio y las diferentes áreas de las compañías. Según un estudio de Grand View Research, el mercado global del Big Data se valoró en 2015 en 25.670 millones de dólares, y la previsión es que tenga un crecimiento significativo hasta 2025.

El análisis de las grandes cantidades de datos que se gestionan hoy en día en la empresa permite a los expertos identificar oportunidades de innovación con potencial de transformar negocios; o desarrollar un modelo de inteligencia artificial que resuelva un problema y convertirlo en un producto que ayude a generar un impacto real en las personas, las empresas y la sociedad.

Los perfiles relacionados con Big Data e Inteligencia Artificial han aumentado seis veces su demanda en los últimos tres años. Ante la necesidad de perfiles expertos, The Valley ha lanzado la primera edición del “Master in Data Science & Big Data Analytics”. Este programa de 8 meses de duración en formato part-time, cuya primera convocatoria será en octubre 2020, pretende dotar a los estudiantes de todas las habilidades necesarias para convertirse en Data Innovators. Cómo diseñar modelos de negocio basados en datos, liderar iniciativas y equipos de Data o desarrollar y optimizar soluciones de Machine Learning y Deep Learning, son algunos de los módulos que forman parte de este programa.

De la mano del Data Scientist, surge otra figura que está también tomando protagonismo en el ámbito del negocio digital y que, actúa como gestor de un equipo formado por programadores, diseñadores, expertos en UX y analistas de datos, entre otros. Se trata del Digital Product Manager, un perfil encargado de liderar toda la estrategia de productos digitales.

The Valley, en línea con su compromiso de formar a los expertos del presente y del futuro ha anunciado también el “Program in Digital Product Management”, un programa de 5 meses de duración. Su primera edición comenzará en octubre 2020 y su objetivo es formar a los estudiantes con las capacidades necesarias para definir la estrategia de productos digitales y desarrollar un producto digital involucrando a todas las áreas interesadas.

