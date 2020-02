Norauto, servicio técnico oficial de Xiaomi Comunicae

martes, 11 de febrero de 2020, 14:58 h (CET) La compañía da un paso más allá y se convierte en servicio técnico oficial de Xiaomi. Y es que ‘solo un mecánico debería cuidar de tu patinete’ Al igual que los coches, motos o bicicletas, los patinetes eléctricos también necesitan de un mantenimiento. Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, apuesta de manera directa por una movilidad más sostenible y, por ello, los patinetes eléctricos forman parte de su amplio catálogo de vehículos de movilidad personal. La compañía da un paso más allá y se convierte en servicio técnico oficial de Xiaomi. Y es que ‘solo un mecánico debería cuidar de tu patinete’.

Un patinete eléctrico debe estar en buen estado para garantizar la seguridad del usuario. Tal y como ocurre con otros vehículos, estos necesitan de un mantenimiento periódico con sus correspondientes revisiones. Por ello, no se recomienda utilizar el patinete si tiene piezas rotas, si la duración de la batería ha disminuido considerablemente, si hay fugas de aire en los neumáticos o signos de desgaste. Tampoco se debe utilizar si hay sonidos al girar u otros síntomas anormales. Ante estos signos, se recomienda llevar el vehículo de movilidad personal a un centro oficial como Norauto.

Desde el 10 de febrero, cualquier usuario de un patinete eléctrico Xiaomi puede acudir a uno de los 12 autocentros Norauto que cuentan con este servicio sin perder la garantía, tanto para su mantenimiento, como si necesitan una reparación.

En un primer momento, este servicio está disponible en 12 autocentros Norauto: Leganés y Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid); Sedaví y Aldaya (Comunidad Valenciana); Sant Boi y Esplugues (Cataluña); Sevilla, Marbella, Gines y Mijas (Andalucía); y centro comercial Augusta y Puerto Venecia (Zaragoza).

Este servicio se ampliará a un total de 50 autocentros en los próximos meses y en ellos se podrá realizar el mantenimiento de los patinetes eléctricos Xiaomi, tanto dentro como fuera de garantía.

Los trabajadores de Norauto han recibido una formación especializada en la reparación de patinetes, especialmente los de esta marca. Entre las reparaciones que se pueden llevar a cabo se encuentra la sustitución de neumáticos, de baterías, cambio de controlador, sustitución de barra de dirección, cambio de frenos y otro tipo de reparaciones.

El mantenimiento de estos patinetes se hará de forma exprés, en el día, mientras que para las reparaciones, Norauto se compromete a entregar los aparatos en perfecto estado en menos de 2 días hábiles.

Sobre Norauto

Norauto es el líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, con más de 50 años acompañando a los automovilistas. Cuenta con 88 centros en España y más de 4 millones de clientes.

La misión de Norauto es hacer más fácil la vida de los automovilistas acompañándolos en todos sus desplazamientos, creando soluciones innovadoras y accesibles, apostando fuertemente por una movilidad más sostenible, segura y entusiasta acorde a su compromiso medioambiental y de Desarrollo Sostenible.

Involucrados en la estrategia de la empresa y primeros embajadores de la marca, los empleados de Norauto desempeñan su trabajo en un entorno seguro y profesional, y con una clara orientación a la constante formación. El compromiso y cuidado hacia sus trabajadores ha hecho que la compañía cuente con la certificación Great Place to Work 2019.

Norauto, patrocinador del Equipo Paralímpico Español para los Juegos de Tokio 2020, pertenece al grupo Mobivia, que cuenta con diversas empresas repartidas en 19 países de todo el mundo.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.