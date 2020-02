Creditas lanza Creditas Store, un nuevo servicio desarrollado en Valencia Comunicae

martes, 11 de febrero de 2020, 12:43 h (CET) La nueva plataforma ha sido desarrollada por el centro tecnológico que Creditas inauguró recientemente en Valencia y que ya emplea a 30 desarrolladores. Las compañías afiliadas a los préstamos personales de la Fintech podrán ofrecer a sus empleados la posibilidad de comprar un iPhone en 24 cuotas Creditas, la principal plataforma de préstamos garantizados de Brasil, amplía su cartera de productos y servicios con el lanzamiento de Creditas Store, una tienda en línea a disposición de los empleados de sus empresas asociadas en productos de los préstamos privados con garantía de nómina. El iPhone es el primer producto disponible en Creditas Store.

Más de 100.000 empleados de todas las empresas asociadas a Creditas en Brasil podrán acceder a la tienda en línea y comprar el iPhone 11, el iPhone XR o el iPhone 8. El valor de las 24 cuotas se calcula en el momento y el proceso se concluye en línea. Los pagos se deducirán directamente de la nómina del empleado.

En los próximos meses, Creditas Store ampliará la gama de productos y soluciones que ofrece, así la empresa también está probando programas de postgrado y de intercambio de divisas. La nueva plataforma ha sido desarrollada por el centro tecnológico que Creditas inauguró recientemente en Valencia y que ya emplea a 30 desarrolladores.

"El banco del futuro no es una 'versión digital' de sus predecesores. Además de ofrecer líneas de crédito de calidad, en Crediras queremos involucrarnos por completo en el viaje de nuestros clientes, ayudándoles a resolver problemas, comprendiendo lo que necesitan y aumentando su poder adquisitivo al ofrecerles crédito de calidad", explica Sergio Furio, CEO y fundador de Creditas.

Los clientes podrán seleccionar tres tipos de pago para ser deducidos de su nómina:

iPhone en 24 cuotas: 24 cuotas. Un iPhone 11 de 64GB cuesta 44,44€ en 24x.

iPhone en 24 cuotas con opción de actualización: 24 cuotas por una cantidad menor. Al final del plazo, el iPhone se devuelve en buen estado y reciben un nuevo dispositivo y un plan de pago en 24 cuotas con descuento. Con esta opción, cada dos años, los clientes pueden cambiar su iPhone por un modelo actualizado con un plan de pago con descuento. El mismo iPhone 11 de 64 GB saldría a 24x de 31,15€ cada una.

iPhone en 24 cuotas con opción de pagar el saldo: 24 cuotas por una cantidad menor. Al final del plazo, el consumidor puede pagar la diferencia para conservar su iPhone.

"Una gran parte de la población brasileña no tiene un límite de tarjeta de crédito lo suficientemente alto para adquirir productos y, a menudo, sólo es posible financiar estas compras en un período de 12 meses, lo que supone cuotas más altas. Otras alternativas, como un préstamo personal, no son sostenibles a largo plazo ya que cobran altos intereses. En Creditas facilitamos que la vida de las personas sea más plena ", concluye Furio.

Creditas Store es parte del reciente movimiento de la Fintech para expandir sus servicios más allá del mercado financiero.

