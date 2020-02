okITup, la nueva tendencia del hosting avanzado de incluir administración de sistemas a medida en el servicio Comunicae

martes, 11 de febrero de 2020, 11:52 h (CET) La empresa gerundense se ha convertido en referente del hosting avanzado y del alto rendimiento para empresas profesionales con presencia en Internet. Los administradores de sistemas de hosting formando parte del equipo junto con la mejor infraestructura Cloud SSD, Servidores físicos o Cluster Web okITup S.L. se ha convertido en la empresa de hosting avanzado de referencia en el sector del alojamiento web en España. En 2019 ha continuado su crecimiento, superando el millón de euros de facturación, lo que supone un 34% de crecimiento respecto al año anterior.

Actualmente la empresa gestiona cientos de servidores que dan alojamiento a más de 5000 proyectos. La gran variedad de páginas web a las que prestan servicios es un valor añadido para los clientes: desde páginas de reconocidas marcas hasta ecommerce, pasando por empresas de desarrollo, SEO y marketing. Un amplio abanico de experiencia que les permite ofrecer un mejor servicio a sus usuarios.

Desde septiembre de 2019, además, okITup se encarga del hosting de la página oficial de Leo Messi, messi.com. También alojando la web de la marca de ropa oficial del futbolista, un contrato que no ha hecho más que apoyar el crecimiento que la empresa lleva viendo desde su nacimiento en 2013.

¿Qué hace okITup?

okITup se encarga del alojamiento de páginas web con una vigilancia de 24 horas para que sus clientes cuenten con una web activa y funcional en todo momento. Además, la empresa ofrece un alojamiento íntegro en la nube y una serie de servicios tanto de administración del sistemas como de infraestructura cloud.

Uno de los grandes pilares de okITup es la confianza en sus clientes. “¿Lo mejor de okITup? Sin duda nuestros clientes, sus recomendaciones, su fidelidad y el dejarnos integrarnos como parte de su equipo de sistemas”, menciona Javier Crucis Medina, cofundador y CEO de la empresa. Al mismo tiempo, Crucis explica que su objetivo de futuro es “seguir creciendo y creciendo con paso bien firme como hasta ahora, sin perder la misión de seguir siendo referentes en alto rendimiento y en el soporte sysadmin/devop de máxima calidad”.

Y es que, desde que comienza el trato con ellos, okITup se encarga de ser uno más y de formar parte del equipo junto con el propio equipo de desarrollo. Esto, junto con la personalización del servicio, les sitúa en una posición ventajosa frente a la competencia.

Para el futuro okITup quiere seguir posicionándose como referente del hosting en España, pero no se cierran a “continuar recibiendo clientes de otros países para acabar llevando a cabo una posible estrategia internacional.”

