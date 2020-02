Cross Funcional acelera su expansión con la apertura de dos nuevos establecimientos en Barcelona Comunicae

martes, 11 de febrero de 2020, 10:11 h (CET) La franquicia Cross Funcional, especializada en centros de entrenamiento funcional, cumple ampliamente con las expectativas de expansión previstas para 2019 con dos nuevas aperturas en Barcelona capital y Sardañola del Vallès La franquicia de gimnasios de alta especialización está revolucionando el sector de Gym Boutique gracias a su concepto innovador y potente, adaptado a la nueva tendencia del sector fitness, que ofrecen un servicio dinámico, exclusivo y funcional, diferenciándose así de los gimnasios convencionales.

Cross Funcional, que trabaja la expansión nacional de su red con la consultora Tormo Franquicias, ha impulsado un negocio atractivo con gran proyección de futuro. “A nivel de negocio, el franquiciado tiene un negocio rentable y totalmente testado por una baja inversión, que permite una amortización más rápida frente a conceptos que requieren una inversión desorbitada y un mantenimiento que el franquiciado no puede hacer frente. Gracias a la optimización de los centros, el franquiciado tiene en su mano un negocio con un bajo coste operativo y un alto margen de beneficio” afirmaba Javier Ureña, propietario de la cadena, en una reciente entrevista realizada por el portal FranquiciasHoy.

Su expansión en España está suponiendo un éxito asegurado. La franquicia tiene en funcionamiento cuatro establecimientos situados en Sabadell, Tarrasa, Alicante y el reciente centro inaugurado en Barcelona (Sardañola del Vallès) abierto al público el pasado sábado 8 de febrero y puesto en marcha el lunes 10, recibiendo a fieles deportistas que reclaman un entrenamiento personalizado, innovador y efectivo.

El establecimiento situado en el municipio catalán de Sardañola del Vallès, cuenta con aproximadamente 200m2 totalmente equipado para ofrecer el mejor y más completo servicio. Su inauguración en la calle Sant Francesc nº3 se convierte en el cuarto local de la cadena.

Desde la Central de Cross Funcional, prevén una positiva acogida en base al recibimiento obtenido por el público en el resto de locales. Por otro lado, anuncian la apertura en los próximos meses de su quinto local en la ciudad de Barcelona, concretamente, en la zona centro, la calle de la Minería 7.

Este crecimiento exponencial se debe a sus múltiples líneas de negocio y la consolidación de los establecimientos ya abiertos, garantizando una amplia fidelización de los clientes gracias a los servicios que van desde el entrenamiento personal y funcional, hasta la venta de suplementación, alimentación deportiva y estudio nutricional.

Cross Funcional supone una gran oportunidad de negocio por su rápida amortización. La enseña tiene una de las inversiones más ajustadas y reducidas en comparación con modelos en franquicia similares y unos gastos operativos mínimos debido al servicio que prestan. En Cross Funcional trabajan con un ticket medio medio-alto, que permite que el retorno de la inversión sea a corto- medio plazo.

Por una inversión de tan solo 37.500€ cualquier inversor o emprendedor puede tener un negocio con una marca reputada y valorada en el sector de gimnasios especializados.

Para más información sobre la franquicia, no dude en ponerse en contacto con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting, que le ayudará en todo lo que necesite.

