Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de ARPO Pozuelo

martes, 11 de febrero de 2020, 08:47 h (CET) El proyecto de reparcelaci贸n para el 脕rea de Reparto Pozuelo Oeste (ARPO) ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc贸n Antecedentes

El Sector UZ 2.4-03, 鈥溍乺ea de Reparto Pozuelo Oeste (ARPO)鈥 est谩 contemplado como Suelo Urbanizable en el Plan General de Ordenaci贸n Urbana de Pozuelo de Alarc贸n, aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sesiones celebradas los d铆as 14 de marzo y 6 de junio de 2002

El planeamiento de detalle, que configur贸 definitivamente la zonificaci贸n de usos por manzanas del sector se realiz贸 mediante el Plan Parcial de ordenaci贸n, que fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc贸n, en sesi贸n celebrada el 23 de enero de 2008. Posteriormente, por un ajuste de ubicaci贸n de infraestructuras de saneamiento existentes, se someti贸 a una modificaci贸n puntual que fue aprobada definitivamente el 15 de marzo de 2018

El sector tiene una superficie total de 2.399.639,60 metros cuadrados, en la cual se implantan una gran variedad de usos, desde usos residenciales (en tipolog铆as de vivienda intensiva colectiva en bloque, de vivienda en baja densidad y en vivienda unifamiliar), haciendo un total de 5.500 viviendas, de las cuales aproximadamente la mitad son protegidas; hasta usos terciarios (oficinas y comerciales); y usos dotacionales p煤blicos y privados (los diferentes equipamientos con que contar谩 el futuro barrio).

Aprobaci贸n definitiva del proyecto de reparcelaci贸n

El Proyecto de Reparcelaci贸n (instrumento de equidistribuci贸n de los beneficios y las cargas del planeamiento), que de hecho divide las manzanas zonificadas en usos por el Plan Parcial, en parcelas edificables, y atribuye su titularidad a propietarios concretos, ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc贸n el pasado 29 de enero de 2020. Dicho documento ser谩 pr贸ximamente objeto de inscripci贸n en el Registro de la Propiedad, finalizando la configuraci贸n jur铆dica de propiedad de los solares que en el futuro podr谩n acoger la edificaci贸n prevista por el Plan General para esta zona del municipio.

Acciones futuras

Por tanto, una vez realizada la configuraci贸n jur铆dico-urban铆stica y registral, ARPO continuar谩 los 煤ltimos pasos de su tramitaci贸n con el Proyecto de Urbanizaci贸n, ya en redacci贸n, instrumento t茅cnico cuya aprobaci贸n abrir谩 la v铆a para la previa ejecuci贸n de las obras de urbanizaci贸n y posterior edificaci贸n de este gran nuevo n煤cleo urbano del municipio.

Adem谩s, las obras de urbanizaci贸n tambi茅n est谩n condicionadas por la previa realizaci贸n de una gran infraestructura de saneamiento prevista por el PGOU de 2.003, que afecta no solamente a ARPO, sino al muchas otras de 谩reas de planeamiento urban铆stico del municipio previstas por dicho plan: el Colector-Interceptor de aguas pluviales, un gran tubo de almacenaje y transporte que recoger谩 las aguas de escorrent铆a de lluvias producidas en los nuevos n煤cleos urbanos previstos por el plan general. Actualmente el Colector tiene toda su tramitaci贸n de autorizaci贸n de obras municipal realizada, se encuentra en fase de preparaci贸n de la licitaci贸n de la obra, que comenzar谩 una vez se autorice finalmente su comienzo por la Confederaci贸n Hidrogr谩fica del Tajo.

Una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Pozuelo el Proyecto de Urbanizaci贸n, y realizada la gran infraestructura de saneamiento que es el Colector-Interceptor, se ejecutar谩n las obras de urbanizaci贸n, obras que permitir谩n tener este gran nuevo barrio de Pozuelo urbanizado y que comiencen las tan esperadas obras de edificaci贸n para que todo este magn铆fico proyecto llegue a ser una realidad.

Importancia de ARPO para Pozuelo de Alarc贸n y su zona de influencia

Desde un punto de vista de ordenaci贸n urbana, Arpo supone la puesta en realidad de la 煤ltima gran zona urbana que albergar谩 el municipio, superior en tama帽o incluso a la zona actual de la Avenida de Europa, que cerrar谩 adem谩s la puesta en carga de la pr谩ctica totalidad de suelo disponible al oeste del t茅rmino municipal, dentro del cintur贸n de la M-40, consolidando la urbanizaci贸n que ya comenz贸 en su d铆a La Finca y la actuaci贸n deportiva municipal de Valle de las Ca帽as y ampliando el casco urbano de Pozuelo hacia el oeste desde la autov铆a M-503.

Pero la importancia urban铆stica de la realizaci贸n de ARPO es mucho mayor, pues supone de facto la mejora o creaci贸n de m煤ltiples actuaciones periurbanas necesarias para la ciudad (como la dotaci贸n o mejora de equipamientos ciudadanos), imprescindibles para la zona (como el soterramiento de la rotonda de tr谩nsito entre el municipio y Boadilla del Monte y Majadahonda, el tratamiento como v铆a urbana de la carretera M-513 de conexi贸n con Boadilla o las conexiones de entrada y salida con la autopista M-40), o de ejecuci贸n previa necesarias para el desarrollo o mejora de otros 谩mbitos urban铆sticos del municipio (como la creaci贸n de una subestaci贸n el茅ctrica, el soterramiento de la l铆nea de alta tensi贸n que atraviesa el 谩mbito y la urbanizaci贸n La Caba帽a, o la racionalizaci贸n de la red de conexi贸n con las infraestructuras de saneamiento del municipio, adicionales al ya mencionado Colector-Interceptor).

Adem谩s, la terminaci贸n de la tramitaci贸n urban铆stica y las obras de urbanizaci贸n de ARPO ser谩 estrat茅gica, y de una importancia fundamental, por muchas otras cuestiones:

Iniciar谩 un periodo de actividad econ贸mica muy intenso en el municipio que abarcar谩 los siguientes 20 a帽os, con la construcci贸n de una edificabilidad aproximada de 656.025,7 m2.

Dotar谩 de un parque de vivienda nuevo, realizado con los 煤ltimos est谩ndares de dise帽o, sostenibilidad y eficiencia energ茅tica, del cual la mitad estar谩 sometido a alg煤n r茅gimen de protecci贸n y permitir谩 el acceso a la vivienda a los j贸venes y personas menos favorecidas econ贸micamente.

Fomentar谩 la consolidaci贸n de una, ya de por s铆 muy intensa, actividad econ贸mica comercial del municipio, con nuevas oficinas, centros y locales comerciales que dotar谩n al nuevo barrio de mayores servicios y zonas de ocio.

Permitir谩 complementar la ya amplia oferta existente de dotaciones de equipamiento (docentes, sanitarias, deportivas, etc.) municipales.

Contribuir谩 a la generaci贸n continuada de puestos de trabajo suficientes para mantener el ya extraordinario nivel de empleo del t茅rmino municipal para el futuro.

Todo este resultado urban铆stico ha sido posible gracias al esfuerzo de los agentes econ贸micos privados presentes en ARPO y a la constante voluntad pol铆tica de Pozuelo de Alarc贸n y al buen hacer de los servicios t茅cnicos municipales, todos conscientes de la importancia econ贸mica, ciudadana y estrat茅gica para regi贸n que supone este gran desarrollo del municipio con la mayor renta per c谩pita de Espa帽a.

Junta de compensaci贸n del 谩rea de reparto de "Pozuelo-Oeste"

