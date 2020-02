​Las criptomonedas, en alza este 2020 El mercado de las criptomonedas es tan interesante como desconcertante si nunca te has introducido en él Redacción Siglo XXI

martes, 11 de febrero de 2020, 08:52 h (CET) Las criptomonedas van a disfrutar este 2020 de su máxima expansión y es que el mercado Bitcoin está en crecimiento. Para poder hacer una inversión tan adecuada como segura, es necesario contar con los consejos de profesionales que conozcan el avance del sector al milímetro. Criptoinversion.org es un portal web donde se recoge toda la información relacionada con las criptomonedas.



¿Qué son las criptomonedas? El mercado Bitcoin ya no es ese gran desconocido que era hace un años. De hecho, son cada vez más los usuarios que entienden el poder de este sector y se animan a invertir en él, pues es un mercado que está en constante crecimiento.



Las criptomonedas se definen como un medio digital de cambio, creadas a través de la criptografía, que asegurar las transacciones. De este modo, se puede decir que este tipo de moneda no existe físicamente, aunque cada vez tienen más valor, especialmente en el mundo online.



Lo cierto es que la criptomoneda más conocida es Bitcoin, aunque desde su aparición en el año 2009 hasta la actualidad, han ido surgiendo otras que también están ganando terreno. Con todo, este Ranking de criptomonedas es alguna de las cosas que se pueden conocer de primera mano si se accede a webs de apoyo e información como Criptoinversion.org.



El funcionamiento de las criptomonedas Las criptomonedas tienen un funcionamiento muy diferente al de las divisas y monedas habituales. Y es que estas monedas digitales tienen como peculiaridad que, al ser lanzadas, la oferta de dichas monedas es finita, aunque es conocida con antelación.



Esto significa que cuando una criptomoneda está siendo creada, los usuarios ya pueden saber cuántas más van a ser creadas y cuándo dejarán de crearse más. La tecnología empleada en estas divisas digitales permite llevar un registro de todas las criptodivisas existentes.



Cabe destacar también que, en este ámbito, las transacciones se realizan de persona a persona, sin necesidad de contar con intermediarios. Además, se puede invertir en ellas y se pueden realizar todo tipo de operaciones, como comprar, vender o enviar.



Así, estas criptomonedas se pueden conseguir de dos maneras: comprándolas a través de un Exchange o casa de cambio o minándolas, aunque la primera es la opción más común. Se trata de cambiar el dinero habitual por las criptomonedas, como si de un cambio de divisas en un país extranjero se tratara. Lo más aconsejable es, primero, cambiar el dinero por Bitcoins, para a raíz de ellas poder comprar otras criptomonedas.



Sin duda, las criptomonedas se han convertido en una gran oportunidad de inversión para este 2020.



Criptoinversion.org, tu mejor aliado para rentabilizar las criptomonedas El mercado de las criptomonedas es tan interesante como desconcertante si nunca te has introducido en él. Por eso, si estás interesado en comprar divisas digitales o invertir en ellas, es necesario que cuentes con la ayuda de expertos en el sector.



Ese es el caso de Criptoinversion.org, una web de lo más completa en la que se recoge toda la información relativa a las criptomonedas: desde las noticias más actualizadas, hasta los mejores brokers e incluso a un listado de criptomonedas conocidas. Además de todo ello, ofrecen consejos sobre cómo conseguirlas, cómo minarlas, cómo invertirlas adecuadamente, etcétera.



No hay que olvidar que aunque cada vez sean más los usuarios que utilizan este tipo de divisa digital y, por tanto, sea un sector en crecimiento, no tener la información necesaria sobre el mismo puede ser muy perjudicial. Al fin y al cabo, es casi como una inversión en bolsa: se necesita tener un conocimiento previo sobre el sector, cuánto hay que comprar y cómo se puede rentabilizar en un futuro.



Portales web como Criptoinversion.org ponen a disposición de los usuarios todo lo que necesitan saber sobre las criptomonedas. Así, pueden invertir en ellas tanto usuarios novatos como los más expertos, ya que pueden seguir de manera actualizada cuál es la evolución de las mismas u otros aspectos de interés.



Por tanto, se convierte en la mejor opción para aprender de criptomonedas desde cero. Ha llegado el momento de invertir en un sector en crecimiento con total confianza y seguridad, aprovechando las oportunidades del mercado y de la tecnología digital.



