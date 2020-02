NTT Ltd. obtiene la especialización avanzada de SAP en Microsoft Azure Comunicae

lunes, 10 de febrero de 2020, 16:11 h (CET) La especialización avanzada de SAP en Microsoft Azure demuestra el profundo conocimiento, la amplia experiencia y el éxito comprobado de NTT en la implementación de soluciones de SAP en Microsoft Azure NTT Ltd., compañía líder mundial en servicios tecnológicos, ha anunciado que ha conseguido la especialización avanzada de SAP en Microsoft Azure. Esta certificación confirma a NTT como socio en soluciones que ofrece servicios de alta calidad en esta área. La especialización avanzada de SAP en Microsoft Azure demuestra el profundo conocimiento, la amplia experiencia y el éxito comprobado de NTT en la implementación de soluciones de SAP en Microsoft Azure.

Como el soporte principal para la plataforma SAP ECC finaliza en 2025, y los productos principales de SAP se vuelven a optimizar para la base de datos SAP HANA, muchas empresas buscan un socio con capacidades avanzadas para migrar su entorno SAP existente a la nube.

“Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos por nuestras habilidades en la implementación de SAP en Microsoft Azure. La especialización avanzada de SAP en Microsoft Azure asegura a los clientes actuales y potenciales que cumplimos con el estándar para la prestación de servicios y soporte ", explica Damian Skendrovic, Vicepresidente Ejecutivo de Go-to-Market de Servicios Administrados en NTT Ltd." A medida que avanzan las tecnologías en la nube, es fundamental que las capacidades de los socios sigan el ritmo. Esta especialización avanzada demuestra claramente a nuestros clientes que NTT Ltd. puede satisfacer ahora y en el futuro sus más demandas más exigentes en la nube ".

Gavriella Schuster, vicepresidenta corporativa, One Commercial Partner (OCP) de Microsoft Corp. afirma: “La especialización avanzada de SAP en Microsoft Azure destaca a los socios más capacitados para la migración de aplicaciones empresariales de SAP a Microsoft Azure. NTT ha demostrado claramente que tiene las habilidades y la experiencia para ofrecer a sus clientes un servicio profesional integral de SAP en la nube gestionada”.

Para las empresas que buscan migrar sus sistemas SAP a Microsoft Azure, y que requieren asesoramiento y procesamiento, NTT Ltd. organiza talleres formativos de migración personalizados sobre las posibilidades de alojar SAP en Microsoft Azure. Más detalles en https://www.ntt-azure4sap.com

