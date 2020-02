Álvaro de la Parra: "Las becas Astrolabio son un ejemplo de nuestro compromiso con la docencia" Comunicae

lunes, 10 de febrero de 2020, 16:23 h (CET) Seis de los mejores residentes de la Fundación Jiménez Díaz completarán su formación en centros de excelencia del extranjero. El gerente del Hospital Universitario avala la formación recibida en el centro por los becados en esta séptima convocatoria La Fundación Jiménez Díaz, liderada por Juan Antonio Álvaro de la Parra, continúa aumentando la búsqueda de nuevos talentos de las ciencias de la salud para aportar un bien asistencial a la población. El Hospital Universitario ha entregado las becas de la séptima convocatoria de la iniciativa Astrolabio a seis de los mejores residentes, que completarán su formación en centros de excelencia del extranjero. “Un ejemplo de nuestro compromiso con la docencia, la excelencia y la igualdad de oportunidades”, según palabras del gerente del centro.

Álvaro de la Parra ha subrayado la importancia de la docencia y la investigación como “uno de valores principales bajo los que se sustentan los principios de la Fundación Jiménez Díaz”, y se ha mostrado convencido de que la formación recibida durante estos años en el Hospital Universitario “les permitirá prestar una asistencia sanitaria de la máxima calidad allá donde vayan”.

Las becas “Astrolabio 2020. En busca de las estrellas” son una de las iniciativas marcadas en el Plan Estratégico para la Formación Especializada, que permitirá la rotación de residentes en centros de excelencia de todo el mundo bajo la tutela de líderes de opinión. El objetivo de que esta experiencia es potenciar las cualidades detectadas durante la formación inicial en la Fundación Jiménez Díaz.

“Queremos localizar de entre nuestros residentes a los mejores y más destacados, a los merecedores de estas becas", ha explicado el Dr. Jerónimo Farré, director de Docencia y jefe de estudios de Formación Especializada. El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz asumirá por completo los gastos del viaje, la estancia y la nómina de los becados durante su rotación externa, que puede prolongarse entre los dos y los cuatro meses: “Muchos residentes hacen rotaciones externas en centros extranjeros sólo si disponen de recursos económicos suficientes para asumir los gastos que implican. Por eso estas becas son una oportunidad única en nuestro país”.

Después de conseguir la aceptación de la estancia formativa en la institución seleccionada, los candidatos recomendados por los jefes de servicio y tutores se entrevistaron con una Comisión Evaluadora −formada por el propio Dr. Farré y otros cinco jefes y tutores−, que ha propuesto a Juan Antonio Álvaro de la Parra conceder las becas a los doctores Lucía Núñez, residente de Dermatología, para una estancia de dos meses en la University of California School of Medicine de San Francisco (Estados Unidos); Diana Fresneda, residente de Aparato Digestivo, para una estancia de dos meses en el Nottingham University Hospitals Trust (Reino Unido); y Jaime Rubio, residente de Oncología Médica, para una estancia formativa de tres meses en el Cambridge University Hospitals Foundation Trust (Reino Unido).

