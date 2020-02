Masaltos.com se suma a la revolución de los pagos online con la implantación de Bizum Comunicae

lunes, 10 de febrero de 2020, 15:07 h (CET) La compañía de calzado es pionera en adoptar tecnologías facilitadoras del comercio online ágil y seguro Masaltos.com, la empresa española especialista en calzado para aumentar la estatura de los hombres hasta siete centímetros, ha implementado para todas sus compras online la tecnología Bizum, uno de los sistemas de pago más revolucionarios del siglo XXI. Este servicio se enmarca en la estrategia de innovación y la apuesta de la marca por la tecnología. La compañía fue también una de las pioneras de España en permitir a sus clientes pagar con su huella dactilar y con bitcoins.

Bizum es una solución que aporta agilidad y seguridad a las compras por Internet. Es similar a las transferencias bancarias, pero más rápida y sencilla de usar, sobre todo, para pagar pequeñas cantidades. Para enviar o recibir dinero con Bizum no hace falta conocer el IBAN de la otra persona, solo tener su número de teléfono. Tampoco es necesario descargarse una aplicación específica, ya que el sistema Bizum va integrado en el servicio de banca online de la mayor parte de los bancos españoles.

Su uso es tan sencillo como iniciar sesión en la app del banco, seleccionar en la agenda el nombre del destinatario e introducir la cantidad que se desea enviar. Para mayor seguridad, las entidades bancarias limitan la cantidad de dinero que se puede enviar cada día y el número de ‘bizums’ que se pueden realizar al mes.

Masaltos.com ha conseguido trasladar este sistema al comercio electrónico, posibilitando realizar pagos no solo entre individuos, sino también de clientes directamente a tiendas. De esta forma, se elimina la necesidad de introducir los datos de la tarjeta o de realizar una transferencia bancaria, puesto que solo es necesario tener teléfono móvil. Cuando el comprador tramite su pedido y proceda a elegir el método de pago, Bizum figurará entre las opciones disponibles. El usuario deberá entonces introducir su número y su clave de cuatro dígitos de Bizum, que podrá obtener en la app de su banco, completando la compra en cuestión de segundos.

Bizum posee un gran potencial para los e-commerce, al ofrecer más flexibilidad y seguridad para quienes realizan compras online. “Algo que caracteriza a Masaltos.com es su política de innovación y su apuesta por las nuevas tecnologías. Nuestro compromiso es favorecer al máximo la experiencia del usuario, haciendo que su compra sea lo más sencilla, ágil, segura y confidencial posible”, afirma Antonio Fagundo, CEO de Masaltos.com.

Masaltos.com fue la primera firma andaluza en implantar en 1994 la venta online. Hoy el 90% de los más de 15.000 pares de zapatos que la empresa vende al año se comercializan directamente por Internet. El impulso de la exportación ha sido una de las grandes apuestas de Masaltos.com en los últimos años, con resultados notables. Entre sus más de 80.000 clientes en 120 países de todo el mundo figuran empresarios, directivos y personalidades del mundo político y social, así como hombres de cualquier edad interesados en ganar estatura.

Zapatos para mujer

Tras 25 años haciendo a los hombres 7 centímetros más altos a través de internet, la empresa ha creado una nueva colección de zapatos de mujer denominada Olivia Nature. La nueva marca aprovecha el conocimiento y la experiencia acumulados por el equipo directivo en estos 27 años. Siguiendo el modelo de Masaltos.com, los zapatos de Olivia Nature se venden exclusivamente por Internet y se entregan a domicilio en 24-48 horas en cualquier punto de Europa. A diferencia del calzado de Masaltos.com, estos zapatos no aumentan la estatura, ya que las mujeres pueden utilizar tacones tradicionales.

