El maquillador Miquel Cristóbal da las claves de maquillaje de los Óscar

El look de makeup que arrasa en los Óscar. Fue la tendencia que se llevó la estatuilla a mejor maquillaje. De Johansson a Theron, la mayoría desfiló por la alfombra roja más esperada con un look de tendencia natural y aspecto, casi, de cara lavada. Miquel Cristóbal, maquillador, da las claves para conseguir este look Cada vez pasa más. Llega enero y con él una batería de galas de premios de cine que suelen culminar con los Óscar como zénit de tal carrera de galardones. En este periplo, la tendencia que más protagonismo cobra es la del maquillaje natural, “apuestan por los tonos de aspecto cara lavada, puesto que evocan a la juventud. Esos tonos rosáceos, que representan la jugosidad del rostro”, explica Miquel Cristóbal, maquillador. Labios con poco de color o un ligero toque de brillo. Mejillas rosáceas, pero súper naturales. Ojos poco marcados -si no fuera por unas pestañas de vértigo- y una base completamente natural; estas son las claves fundamentales de la mayoría de los looks de belleza que han cruzado por la alfombra roja más esperada de cada año. ¿Cómo conseguirlo? La esencia: un efecto flawless, como dirían los sajones, en el que la naturalidad va de la mano de una cara con cero imperfecciones.

El secreto está en la base

“Bases que cubran nuestras imperfecciones pero que sean de nuestro tono, y tan fluidas que prácticamente parece que no llevamos maquillaje. La era del contouring ha acabado”. Con esa frase tan contundente explica Miquel Cristóbal cuál el maquillaje a la que acudir cuando se le pregunta por ello. Para él, el secreto está en la base. Una opción perfecta es Perricone MD No Makeup Foundation. Los creadores del concepto No Makeup ofrecen esta base de absoluta ligereza que se funde completamente con la piel, al tiempo que ayuda a disimular imperfecciones. Su velo de perfección y efecto flash se consigue no solo a los pigmentos de color, sino también debido a potentes principios activos antiedad, como los neuropéptidos y el extracto de margarita que, al instante, muestran una piel más firme, con una sensación de menos arrugas y con un tono mucho más uniforme.

Otra gran opción, como afirma el maquillador, es acudir a productos como Perricone MD Instant Blur, porque “suavizan la piel al instante, creando lo que podríamos categorizar como un filtro de Instagram, que reduce las imperfecciones al instante”, afirma el maquillador. Lleva ácido alfa lipoico, que minimiza arrugas, bentonita para detoxificar la piel y vitamina E para proteger.

Los tonos de la juventud

Cuando se es joven, los tonos del rostro tienden a ser más rosáceos y anaranjados, mientras que, según avanzan los años, pasan a ser más cetrinos. No es de extrañar, entonces, que actrices como Laura Dern, Renée Zellweger o Natalie Portman apuesten por “las mejillas y los labios en tonos rosáceos o con un ligero toque de brillo, pero siempre con un claro efecto natural, que busca presentar el rostro con un aspecto saludable, pero cero recargado”, comenta Miquel.

Labiales como Perricone MD No Makeup Lipstick se postulan como la barra perfecta. Su creador buscaba, justamente, rejuvenecer los labios a la vez que los presentaba con un aspecto jugoso, saludable y, en definitiva, juvenil. El tono Original Pink lleva esos pigmentos que denotan jovialidad y una carga de ácido hialurónico que ejerce como tratamiento anti-aging mientras se lleva puesto. Para mejillas o, incluso, sombra de ojos, aliados como No Makeup blush son ideales para mostrar un rostro: “Podremos aplicarlo en múltiples zonas del rostro para mostrar unas mejillas sonrojadas e, incluso, en los labios, creando ese efecto de labios rejuvenecidos, pero con un aspecto más mate”, comenta Miquel Cristóbal.

Siempre, pestañas de vértigo

Lo que sí destaca, siempre, en cualquier desfile cinematográfico que se precie, son las pestañas de vértigo. Algunas lo consiguen gracias a tratamientos de pestañas con sueros avanzados, otras con claros postizos y, lo más habitual, de la mano de máscaras de pestañas que crean un efecto wow al instante. “Una técnica muy habitual es la de aplicar la máscara en varias capas, para crear mayor sensación de grosor y volumen. En cambio, yo prefiero acudir a los primers, que mejoran la salud de la pestaña y te permiten crear la pre-base del color, para que cuando añadas el negro todo quede más definido, curvado y elongado”, concluye el maquillador. La clave para conseguir una mirada de infarto que se puede potenciar con el delineador adecuado. Definining Liner de RevitaLash Cosmetics, además, incluye una esponja en su reverso, para poder borrar o crear un efecto ahumado difundiendo un poco el pigmento, como es el caso de Natalie Portman, que presentaba unos ojos más marcados.

