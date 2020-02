Claves para acertar eligiendo el reportaje de boda, por Setroimagen

El éxito de una boda radica en los detalles, y el reportaje es sin duda uno de los más importantes. Elegir el fotógrafo adecuado marca la diferencia. Setroimagen, fotógrafos líderes del sector, desvela las claves para conseguir el mejor reportaje de boda Un buen reportaje de boda es algo que toda pareja desea conseguir. Y es natural, ya que se trata del recuerdo gráfico de uno de los días más importantes en la vida de alguien, así que todo tiene que ser perfecto.

Para acertar en la elección del profesional que se encargue del reportaje de bodas, en https://setroimagen.com/ han elaborado una lista con los puntos clave a tener en cuenta si se está preparando una boda.

Concertar una entrevista personal

A tenor de la opinión de estos expertos, este es un detalle más que esencial para que el reportaje sea un éxito. Conocer en persona a la pareja le permitirá al fotógrafo conectar y saber cuál es la idea que tiene sobre su reportaje ideal.

Además, es una oportunidad de aclarar todas las dudas que puedan surgir, así que no conviene cortarse a la hora de hacer preguntas. Y además la pareja se encontrará a gusto cuando llegue el momento de hacer el reportaje.

Eligir el estilo del reportaje

Los profesionales de setroimagen.com destacan otro punto fundamental para el éxito del reportaje de bodas. Es interesante que el fotógrafo ofrezca alguna idea acerca de cómo se puede hacer, así como alternativas sobre los escenarios, la preboda, etc. Sin embargo es la pareja la que debe escoger qué estilo quiere para su reportaje, ya que al fin y al cabo debe reflejar su personalidad y sus gustos.

Un buen fotógrafo sabrá adaptarse a todo, y aportar detalles que mejoren el resultado. Siempre dentro de las preferencias que le han marcado.

Firmar un contrato

Este es un aspecto esencial a la hora de elegir un reportaje de bodas. No debe aceptarse nada que no esté por escrito, ya que en caso de que luego haya algún problema, como que el fotógrafo no se presente o los precios no sean los que se acordaron al principio no se podrá reclamar nada.

En el contrato debe estar todo especificado, desde los servicios que están incluidos, hasta el compromiso que tienen las dos partes. También deben aparecer los servicios extra y el coste para que todo esté bien concretado.

Tomarse tiempo

Este es otro aspecto importante a la hora de elegir quién hará el reportaje de boda. Las prisas no son buenas consejeras y conviene pararse a pensar bien lo que se desea, comentándolo en pareja y tenerse muy claro cómo y cuándo se van a hacer cosas; como la preboda, cuyo reportaje necesita más preparación que el de la boda, como recuerda Setroimagen.

Por eso, no es recomendable esperar a que falten pocas semanas para hablar con el fotógrafo y organizarlo todo. Lo ideal es empezar a hacerlo con varios meses de antelación para que el resultado sea óptimo. Debe tenerse en cuenta que cuanto más tiempo haya para preparar las cosas, mejor se podrán hacer. Y si por alguna razón se decide algún cambio, solo será posible ajustarlo cuando hay tiempo.

Sobre el precio

Algunas parejas se concentran solo en encontrar al fotógrafo más barato posible. Lo cierto es que es comprensible tratar de buscar un buen precio, pero es un error centrarse solo en esto a la hora de elegir, ya que un trabajo de calidad requiere tiempo, planificación y un buen equipo. No es cuestión de elegir al que tenga los precios más caros, pero tampoco es buena idea limitar la elección a un número. Hay muchos otros factores que se deben tener en cuenta.

"Ten en cuenta estos puntos y podrás conseguir un reportaje de boda digno de recordar" concluye Setroimagen.