Lo último en belleza

Empezamos el año cargado de novedades, este mes grandes firmas nos han presentado sus nuevos lanzamientos.

Conoce las últimas tendencias, lo más cool en belleza, maquillaje y perfumes:



Perricone MD Dicen que el Dr. Perricone ha tardado 18 años en investigar esta nueva y revolucionaria solución: High Potency Growth Factor Firming and Lifting Serum, un suero antiedad por excelencia, con factor de crecimiento, retinol encapsulado, membrana de cáscara de huevo.

“Este principio juega un papel crucial en la integridad estructural de la piel por su capacidad fortalecedora y regeneradora, rejuveneciendo y dejando una complexión radiante. Esto hace que este serum sea como ninguno otro en el mercado”. Dr. Nicholas Perricone.



CANTABRIA LABS El laboratorio Cantabria Labs es hoy una marca de referencia en Europa, y en estos días nos ha presentado su Sérum Endocare Radiance C Ferulic Edafence, sérum que rompe los límites de la antioxidación, combate la polución, y en definicitiva, reduce los signos de envejecimiento provocados por la polución. Me encantó su innovador dosificador, que permite ponerte la cantidad exacta de sérum. No sé vosotras pero yo nunca sé si me pongo poco o demasiado producto…, este nuevo envase es perfecto! Y además, una vez lo colocas de nuevo en el recipente éste se recarga automáticamente.



Y si lo que buscamos es conocer lo último en perfumes, maquillaje…..Hace unos días el grupo SHISEIDO nos abrió sus puertas, con una espectacular puesta en escena donde pudimos conocer de cerca las novedades del grupo, por aquí algunas:



ISSEY MIYAKE Con IGO, las fragancias L’Eau d'Issey se reinventan una vez más en una aventura nómada, tecnológica y lúdica: -En inglés, I GO significa «me voy». -En japonés, IGO significa «después», un concepto similar a «futuro», un territorio de exploración valorado por el universo creativo de Issey Miyake. Frasco ISTAY: estatutario, elegante, distintivo…

Me pareció súper original su nuevo Tapón IGO: el tapón tiene un formato mini que contiene 20ml de esta fragancia, el cual puedes extraerlo del frasco y llevártelo en el bolso para disfrutar del simple y rápido gesto de perfumarse en cualquier momento.



Time to go with IGO!

Leau dIssey 80ml EDT 80ml 103.00 € Leau dIssey Pour Homme 100ml EDT 100ml 86.00€

*Fecha de lanzamiento: Febrero2020



ELIE SAAB: Lanzamiento de su nuevo perfume Essential: una nueva fragancia, con el sello olfativo de ELIE SAAB, de flor de azahar y pachuli, y que ahora lo reinventa Maïa Lernout, una estrecha colaboradora de Francis Kurkdjian, creador de Le Parfum EDP original.



La perfumista interpreta el deseo de Elie Saab de volver a lo esencial componiendo un chipre floral blanco resplandeciente. En las notas de salida chispea la mandarina fresca y efervescente….

Eau de Parfum Essentiel 30ml 57.00 € Eau de Parfum Essentiel 50ml 86.00 € *Fecha de lanzamiento: febrero de 2020



Y como no podía ser menos, entre los nuevos lanzamientos, también nos encontramos con novedades en maquillaje: NARS nos presentó Tinted Glow Booster, edición limitada formulada con pigmentos perlados iluminadores, una ligera fórmula que puede aplicarse individualmente, combinada con el fondo de maquillaje o como potenciador de luz. Lo mejor: aporta una hidratación inmediata y es de larga duración gracias al complejo exclusivo Jojoba. Disponible en cuatro tonos.



PVPR: 37.00€ Lanzamiento en febrero.

Impresionante también su Nueva colección Spring de NARS, disponible en colores icónicos, con efectos acabado mate sedoso…



PVPR: 32€



AFTERGLOOW Collection: Nueva e irresistible Afterglow Collection, paleta de sombras y paleta para mejillas de edición limitada de 12 tonos.

PVPR: 55€



Y por último, para los que no puedan salir de casa sin pintar sus LABIOS, llegan productos innovadores, con nuevos tonos de cara a la próxima primavera:



NUEVO Shimmer GelGloss, NUEVO LipLiner InkDuo (prepara y delinea, un producto 2 en 1!), y por último, 7 nuevos tonos en el Powder LipStick de SHISEIDO…