Limpiezas Doña Blanca insta por la limpieza para aumentar la productividad en empresas de la Costa del Sol Comunicae

viernes, 7 de febrero de 2020, 16:23 h (CET) Contar con un espacio limpio en el entorno laboral es un elemento clave para aumentar la productividad de los empleados, puesto que en la actualidad son lugares donde se pasa el mayor tiempo a lo largo del día La limpieza es una de las actividades más importante y necesaria en la vida de las personas. Un ambiente limpio y que cuente con unas condiciones óptimas de higiene, se presenta como un requisito fundamental para velar por la salud de las personas que desarrollen en él sus tareas rutinarias, no sólo en la vida personal, si no también en el terreno profesional.

Contar con una oficina limpia es eliminar miles de bacterias y parásitos que a largo plazo pueden desencadenar virus que afecten a la salud de las personas, ocasionando enfermedades y otras clases de alergias. Una situación como ésta podría ocasionar un aumento dela cantidad de bajas por enfermedad y el absentismo laboral, afectando así a la productividad de una empresa.

Diferentes estudios realizados, constatan que la limpieza en las oficinas es un factor psicológico que las empresas tienen que tener muy en cuenta, ya que un ambiente agradable puede llegar a aumentar la productividad de los empleados hasta en un 14%.

La limpieza de oficinas también puede evitar a un negocio la continua inversión de mobiliario y de equipos electrónicos, que se deterioran por falta de pulcritud. La acumulación de polvo y suciedad acaban dañando y produciendo un deterioro en algo tan importante como son las herramientas de trabajo.

Empresas como Limpiezas Doña Blanca, van más allá y también instan por una limpieza profesional de oficinas de cara a la buena imagen de una empresa. Es importante que cuando un cliente visite la oficina se lleve una buena impresión a primera vista.

La utilización de la maquinaria más moderna y actual, así como productos de muy alta calidad para la limpieza de las instalaciones, son uno de los puntos fuertes de esta empresa que presta servicios de limpieza profesional en Málaga y toda la Costa del Sol.

Para una mayor comodidad, Limpiezas Doña Blanca también realiza tareas de limpieza profesional en Marbella en horario acorde a las necesidades de sus clientes, ya sea de madrugada, mañana, tarde o noche, para que cuando entre el público o los empleados se vea todo impecable. Puedes darte una vuelta por su web y conocer más sobre sus servicios de limpieza profesional en Torremolinos.

