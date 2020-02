Talio presenta soluciones de ciberseguridad IT/OT a empresas e instituciones navarras Comunicae

viernes, 7 de febrero de 2020, 15:43 h (CET) La jornada llevada a cabo el pasado viernes 31 de enero en el Hotel 3 reyes de Pamplona, para presentar la única solución Europea de ciberseguridad para la protección de activos IT/OT certificada incluida por Gartner, fue de absoluto éxito Talio, junto con Open Cloud Factory, Golden partner de Talio y del cual Talio es distribuidor único de la zona norte. Celebraron un evento, en el cual, el objetivo era dar a conocer a las principales empresas navarras la tecnología de OpenNAC Enterprise.

Una solución para dar visibilidad, control y compliance de los activos conectados tanto a la red IT como OT de la red corporativa.

Al desayuno, acudieron cerca de una veintena de personas, entre los cuales se encontraban tanto empresas privadas, como organismos públicos, interesados en conocer cómo tener control sobre el impacto del IOT en la seguridad de la red corporativa.

El turno de intervenciones comenzaba con la exposición del responsable de Ciberseguridad de Talio, Sergio Alejo, quien enfatizaba la necesidad de tener visibilidad y control sobre la red. "OpenNAC Enterprise es la única solución europea de protección de activos en la red IT/OT reconocida por Gartner", comentaba Alejo. "Este es el principal motivo por el que decidimos apostar por incluir la solución modular de Open Cloud Factory en el catálogo de servicios que ofrecemos a nuestros clientes".

Más tarde fueron expuestos dos casos de éxito para que las compañías pudieran encontrar similitudes entre su problemática actual y la de empresas que ya han encontrado soluciones a alguno de estos desafíos en temas de infraestructura y seguridad.

Después, se llevó a cabo una demostración de producto, ya que uno de los puntos fuertes de OpenNAC Enterprise es, precisamente, el poder extraer resultados en tiempo real. Tras responder a las preguntas pertinentes de los asistentes, se dio por concluida una interesante jornada en la que tanto Talio como Open Cloud Factory pudieron acercar la solución a las organizaciones del tejido empresarial navarro, así como ampliar sus conocimientos sobre cómo adaptar una adecuada estrategia de seguridad empezando por sentar las bases de la misma.

"Hemos expuesto este caso de éxito en otros foros contando incluso con el testimonio de dicho cliente in situ. El cliente quiso explicar a la audiencia él mismo los puntos clave del proyecto, lo que pone de manifiesto cómo de importante ha sido para ellos y para cualquier empresa del entorno industrial el poder disponer de visibilidad en tiempo real del 100% de la red IT/OT", comentaba Darragh Kelly.

Tras las intervenciones, se llevó a cabo un lunch, en el que los participantes pudieron compartir entre si, sus experiencias y opiniones, realizando una valiosa experiencia de net working, que resultó ser muy enriquecedora para Talio y para todas las empresas navarras congregadas.

