Mascondon regala preservativos para combatir el Sida

viernes, 7 de febrero de 2020, 14:03 h (CET) El portal de venta de preservativos madrileño se ha movilizado para combatir el Sida en España. Regalará condones a todas las empresas que se unan a la campaña para conseguir que España deje de ser el país número uno en Europa a nivel de infecciones de Sida Campaña contra el VIH y el SIDA, Mascondon regala 100.000 preservativos

La conocida boutique online de productos eróticos en España Mascondon se une a la causa por librar un 2020 sin enfermedades, creando una campaña contributiva a la salud española contra el VIH y el SIDA.

La idea principal es concienciar a la población que España es el país número uno en Europa de personas contagiadas por este virus, y con las noticias recientes sobre el Coronavirus indica que no hay que bajar la guardia para combatir enfermedades, porque lo más importante es la salud. Por ello con esta campaña ayudará a ser conscientes de los riesgos previstos antes de mantener relaciones sexuales.

Qué son las ETS y cómo prevenirlas

Hoy día comúnmente abreviadas como ETS, son aquellas infecciones que se contagian de una persona a otra a través del contacto sexual. Es decir, de manera oral, vaginal y anal, medio donde se realiza el intercambio de fluidos que contienen estas infecciones. Las enfermedades de transmisión sexual hoy día son muy comunes y algunas no presentan síntomas inmediatos. Esto complica mucho su control y erradicación, puesto que una persona infectada puede seguir contagiando a otras antes de descubrir que padece una ETS.

La única forma de prevenir al ciento por ciento las ETS es absteniendo a las relaciones sexuales. Sin embargo, cuando esta opción no es viable, los métodos de barrera son la forma más efectiva de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Los más eficaces en este aspecto son tanto el condón masculino como el condón femenino que evitan el intercambio de fluidos y, por lo tanto, el contagio de estas enfermedades. Por eso, usar siempre un método de barrera durante relaciones sexuales, en especial con personas que no se conocen bien, puede salvar una vida.

SIDA-NODA, ¿se sabe lo que da o no da el sida?

El VIH se puede contagiar:

Al mantener relaciones sexuales (sobre todo vaginales y anales).

Al compartir agujas para inyectarse drogas o hacerse tatuajes.

Al pincharse con una aguja que contenga sangre de una persona infectada.

El VIH también puede pasar de la madre al hijo durante el embarazo, el alumbramiento o la lactancia.

El VIH no se contagia a través de:

Los besos.

Las toses o los estornudos.

Darse la mano.

Compartir utensilios para comer o para beber (vasos, platos y similares).

En que consiste la campaña MasCondon

MasCondon donará preservativos a aquellas empresas/asociaciones que se solidaricen en esta lucha, y se pongan en contacto con el comercio presente para difundir el mensaje que la salud es la mayor prioridad.

Toda empresa que colabore en esta gran causa contra el VIH y el SIDA será nombrada en la página web de Mascondon si lo quiere. Cuantos más se unan a más oídos llegará la información que el uso de preservativos es uno de los métodos anticonceptivos para impedir el intercambio de fluidos en las relaciones sexuales.

Para recibir los condones gratis solamente hay que contactar con Mascondon:

Número telefónico: (+34) 636401620

Correo electrónico: info@mascondon.com

Dirección: C/ Arriaza 12 Madrid (m. Plaza España)

