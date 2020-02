Una reforma funcional en la cocina: Villareal Decormadrid apuesta por el diseño y la calidad de vida Comunicae

viernes, 7 de febrero de 2020, 13:06 h (CET) La cocina se ha convertido en la estancia del hogar donde se permanece gran parte del tiempo. Pensar en estilos funcionales, eficientes energéticamente y acogedores, es un requisito imprescindible que las empresas de reformas no pasan por alto Actualmente, el diseño de una cocina funcional está cobrando mayor importancia a la hora de hacer reformas integrales en Madrid. Además, son muchos los hogares que cuentan con espacios más reducidos, por lo que encontrar la fórmula perfecta para ofrecer comodidad en tan pocos metros cuadrados, es uno de los requisitos fundamentales en el sector de la reforma y la construcción.

Los expertos hablan del llamado “triángulo de trabajo”, que hace referencia a la zona de mayor actividad dentro de una cocina. Este eje principal está integrado por la placa de cocina, el fregadero o lavavajillas y el frigorífico. La correcta distribución de estos elementos es esencial para conseguir un espacio cómodo y eficaz, evitando en todo momento que no existan otros módulos entre ellos que entorpezcan el paso, así como consiguiendo la cercanía entre los mismos.

Empresas de decoración y reformas como Villareal Decormadrid, se afanan por definir el diseño que permita optimizar el mayor rendimiento de una cocina, y recalcan que: “las medidas de todos los elementos tienen que estar definidos antes de comenzar con la construcción o reforma”. Por lo que también ponen a la disposición del cliente reformas integrales en Alcorcón con cambio de tomas de electricidad, agua, gas y enchufes; siendo su objetivo principal crear un espacio completamente funcional y eficiente energéticamente con sus servicios de reformas integrales en Fuenlabrada.

Además, en sus servicios de reformas integrales en Leganés trabajan el desescombrado, la fontanería y la electricidad, carpintería, pintura, instalación de sanitarios, instalación parquet o tarima flotante, e incluso la instalación del aire acondicionado.

Cada familia tiene necesidades, gustos y presupuestos diferentes. En Villareal Decormadrid ofrecen reformas integrales en Móstoles con asesoramiento en las últimas tendencias, con los materiales más innovadores y de la mejor calidad. Puedes darte una vuelta por su web y descubrir todos sus servicios de reformas integrales en Getafe.

