Papá, dicen que el futuro está negro, y yo sufro mucho porque me asusta la oscuridad¿qué puedo hacer? Ahora soy pequeño y a tu lado me sentía seguro. Sentía, que nada nos podía vencer. Pero sé que el tiempo pasa. Sé que llegará el día en el que tenga que enfrentarme yo solo a él. Sé que llegará la hora que tenga que agarrar por el asa la sartén. Sé que tendré que luchar duro por ganarme el derecho de tener un sitio en el mundo. Tendré que encontrar mi propio camino, formar mi propia familia, cumplir con mis propias obligaciones, con mis deberes y no sé si lo sabré hacer bien. Papá, podrías detener el tiempo para que yo no tenga que crecer, ¿no habrá alguna manera de que pueda yo bajarme de este tren? Es que siento que ahí fuera está la selva, que la competencia es fiera, que hace frío, que llueve, que está oscuro, que sopla el viento, que no hay espacio para la debilidad ni el sosiego y no sé si lo sabré hacer tan bien. Papá, tengo que pedirte disculpas debido a que en mi adolescencia te menosprecié. Pero ahora que te fuiste, solo quisiera llegarte a los pies.