​¿Con la ayuda de Rusia? Jaume Catalán Díaz, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 8 de febrero de 2020, 10:52 h (CET) La ayuda de Cuba y Rusia al régimen venezolano se podría abrir el peor de los escenarios posibles, el recrudecimiento de la represión violenta que afronta la población, haciendo prácticamente inevitable una respuesta armada. Por eso la comunidad internacional no puede tolerar que Maduro sepulte las últimas esperanzas de una solución interna a la crisis venezolana. Tras más de 20 años de régimen chavista, poco les queda ya por rapiñar al dictador y a sus aliados, como no sea las remesas que envían desde el exterior sus alrededor de 5 millones de refugiados. Algunas entidades entre ellas Ayuda a la Iglesia Necesitada han dedicaban a Venezuela su campaña de Navidad de este año. Porque hace falta una alternativa política, pero también una sociedad civil mínimamente organizada para que el país tenga un futuro. Y hoy con diferencia, quien mejor encarna esas esperanzas en Venezuela es la Iglesia católica.











