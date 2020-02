​Amor solar

Apagar la luz y sin embargo seguir viendo, marcando cintura con el cinturón de perlas color negro, las piernas apretadas con las medias de nylon color blanco y el corazón en la mano para entregarlo, con lealtad y honestidad.



Fracaso y triunfo no se entienden y yo no sé donde estoy.

Llegar a conocer la esperanza de un amor mayor y solar, que pueda materializarse, que no te haga daño y que no te permita ser el "despojo", la probable, la de prueba.



Quiero un amigo para siempre, que no sea capaz de tocarme un solo pelo, salvo para acariciarlo.