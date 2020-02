Raúl Beyruti presenta GINgroup España ante el Foro de Recursos Humanos Comunicae

jueves, 6 de febrero de 2020, 16:36 h (CET) La conferencia bajo el título "El talento internacional que buscan las empresas españolas" ha contado con la asistencia de 30 directivos de recursos humanos de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía “GINgroup cuenta con las herramientas necesarias para ayudar a las empresas españolas a reducir la enorme rotación de personal”, afirmó Raúl Beyruti, presidente de GINgroup.

La empresa, de origen mexicano, que acaba de desembarcar en España, es la quinta mayor empleadora de América Latina.

GINgroup también tiene presencia en República Dominicana, Honduras, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Canadá, donde gestiona casi 200.000 trabajadores de 4.500 empresas con una facturación 1.700 millones de euros en 2019.

El presidente de GINgroup, empresa líder en la gestión de recursos humanos en América, Raúl Beyruti Sánchez, ha impartido hoy la conferencia "El talento internacional que buscan las empresas españolas" en un evento organizado por Foro de Recursos Humanos en Madrid.

El presidente del Foro Recursos Humanos, Francisco García Cabello, ha sido el encargado de recibir y presentar a este empresario, el único de América Latina en formar parte de la Iniciativa de Negocios para el Crecimiento Inclusivo (Business for inclusive growth, “B4IG”), impulsada por el G7 y compuesta por 34 grandes empresas mundiales.

Raúl Beyruti ha recordado que GINgroup “siempre ha sido un referente en el uso de tecnología y plataformas propias. La compañía ha conseguido mejorar el clima laboral de las empresas de diferentes países y, en consecuencia, las condiciones laborales y sociales de los trabajadores”.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que la compañía que preside “cuenta con las herramientas necesarias para ayudar a las empresas españolas a reducir la enorme rotación de personal”. A su juicio, GINgroup es una organización que ha cambiado “para bien” la vida de mucha gente y que aporta unos beneficios que no ofrece ningún otro competidor en España.

Por último, ha avanzado que en los próximos diez años se van a crear más puestos de alta capacitación de los que se van a destruir de baja cualificación, por lo que la solución está, según Raúl Beyruti, en empezar a formarse.

Una vez concluida la conferencia, Raúl Beyruti Sánchez se ha reunido con una treintena de directivos de empresas de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía con los que ha analizado la situación del talento humano y empresarial en España y los diferentes servicios que GINgroup puede ofrecer.

Acerca de Raúl Beyruti

Raúl Beyruti Sánchez es uno de los empresarios más importantes de México, estudió Contabilidad y se especializó en Derecho Fiscal y Administrativo. En 1981 fundó GINgroup y en mayo de 2018 publicó su primer libro “Teoría de la Administración Integral del Capital Humano”. En 2019 han visto la luz otras dos obras tituladas “Análisis Integral de la Ley Antilavado” y “Viabilidad Jurídica del Régimen de Subcontratación Laboral”.

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido el presidente de GINgroup destacan el de Doctor Honoris Causa, otorgado en la sede de la ONU en Viena, así como el Reconocimiento Mundial a la Excelencia Empresarial 2018.

Acerca de GINgroup

La empresa GINgroup, es la quinta mayor corporación americana de gestión de talento humano, con una facturación de casi 1.700 millones de euros en 2019. Gestiona casi 200.000 trabajadores, de 4.500 empresas como Adolfo Domínguez y Roberto Verino, marcas de las que son socios en América Latina.

Además de España, donde dispone de oficinas en Madrid, GINgroup tiene presencia en México -donde radica su matriz-, República Dominicana, Honduras, Panamá, Colombia, Estados Unidos, y Canadá.

La corporación también cuenta dentro de su estructura con otras 70 empresas filiales que participan en sectores como la restauración, el financiero, tecnológico, deporte, salud, servicios y comunicación. En este último, GINgroup ha ganado más peso en los últimos años en América Latina, pues cuenta con canales como México Travel Channel, Vibe tv, Central FM, GINtv, El Economista (México y España), El Financiero (Panamá), entre otros.

Dentro de sus previsiones, la compañía mexicana invertirá en España en los sectores de salud, hostelería y comunicación, para luego expandirse a otros países europeos como Alemania, Italia y Francia.

GINgroup cuenta certificaciones de calidad tales como: Empresa Socialmente Responsable (ESR), Great Place to Work (GPTW), Empresa Incluyente o Empresa Familiarmente Responsable (EFR), entre otras.

