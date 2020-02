El RCD Espanyol de Barcelona estrenará su app oficial en colaboración con CaixaBank a finales de febrero

El RCDE Stadium se convertirá en el primer estadio de fútbol en España que permite utilizar sus instalaciones y servicios de forma totalmente cashless. El proyecto es fruto de la implicación de CaixaBank como patrocinador oficial del club, acuerdo mediante el cual ambas entidades trabajan conjuntamente en experiencias y ventajas exclusivas para los aficionados que posicionan a CaixaBank como el banco de los clubes de fútbol CaixaBank y el RCD Espanyol de Barcelona han convertido el RCDE Stadium en el primer estadio cashless de España. Ambas entidades han presentado el proyecto de innovación que permitirá realizar todas las gestiones y compras necesarias para disfrutar de un partido a través de una app móvil, de manera ágil, segura e integrada y sin que el aficionado tenga que llevar dinero encima (ni efectivo, ni tarjetas) al desplazarse al estadio. La aplicación estará disponible en los próximos 15 días.

Con motivo de la presentación de la aplicación móvil, Agustí Filomeno, director de Marketing y Comercial del RCDE, ha querido poner en valor el proyecto que ofrece al aficionado “todas las transacciones que le puedan interesar, desde la consulta de información a la oportunidad de no tener que llevar dinero en efectivo porque todo se podrá hacer desde la app. De hecho, la app está pensada para que los abonados no tengan que llevar el carnet físico para acceder al estadio y poder entrar con el móvil o si no pueden venir, cederlo a otra persona”.

Por su parte, María Alsina, directora territorial de CaixaBank en Barcelona, ha destacado que “la nueva aplicación tiene el objetivo de facilitar a los aficionados ir al estadio con la tranquilidad y la comodidad que supone haber reservado previamente todos los servicios necesarios y disfrutarlos durante el partido sin tener que preocuparse de llevar suficiente dinero encima o de tener las tarjetas adecuadas”.

Una de las primeras apps del mundo del fútbol con wallet integrado

La base del proyecto se centra en la creación de la app oficial disponible para iOS y Android. Cabe destacar que se trata de una de las primeras aplicaciones de un club de fútbol que lleva un wallet integrado, gracias al cual es posible reunir en la propia app una amplia gama de funcionalidades comerciales, que habitualmente se desarrollan en aplicaciones independientes.

Entre los servicios de la nueva app figuran todos aquellos que el aficionado puede necesitar en su visita al estado, como la adquisición de los productos de Aramark, empresa que gestiona el servicio de restauración del club, o la compra de merchandising oficial. La app también incorpora el servicio de llevar la entrada en el móvil o de ceder su carnet a otro aficionado de forma totalmente digital y segura.

Respecto al contenido informativo de la aplicación, ésta permitirá a los aficionados estar permanentemente conectados a la actualidad del club, con noticias en tiempo real, actualizaciones del calendario e incluso datos especializados, como perfiles y estadísticas.

Para CaixaBank, el proyecto desarrollado con el RCDE responde tanto a su interés por trabajar en iniciativas de innovación ligadas a la experiencia de usuario, como al impulso de proyectos cashless, vinculados a los nuevos medios de pago digitales. CaixaBank es actualmente la entidad líder en pago móvil, con un millón tres cientos mil clientes de ese sistema y más de 100.000 usuarios de los pagos con relojes inteligentes o dispositivos wearable.

Sobre RCDE Business Club y el RCDE Stadium

El Estadio del RCD Espanyol da la oportunidad al RCDE Business Club de ofrecer a las empresas los mejores servicios de hospitality existentes en la actualidad. A nivel comercial, el RCDE Stadium ofrece grandes posibilidades: excelencias de Zonas VIP (toda la anilla intermedia), comodidad y practicidad para grandes montajes, gran efecto acústico y buena visibilidad desde todos los puntos del Estadio. En lo que respecta al equipamiento, cuenta con ocho salas (150-400 personas), un pequeño auditorio (96 personas), 52 boxes privados, además del terreno de juego, con capacidad para un mínimo de 12.000 pax, según magnitud de la producción.

