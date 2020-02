Tour In Taxi recomienda la programación de "El Madrid Design Festival" Comunicae

jueves, 6 de febrero de 2020, 12:32 h (CET) Más de 400 profesionales nacionales e internacionales participarán en El Madrid Design Festival del 2020 con 290 actividades, 69 exposiciones y 11 instalaciones El valor del diseño no se debe olvidar y ese es el objetivo del MDF en el que diseñadores, marcas, instituciones y escuelas llenan la programación para “rediseñar el mundo”. Las temáticas que se tocarán son el diseño como elemento funcional para el futuro, la capacidad transformadora moldeándose a lo social y pedagógico, los nuevos materiales que apoyan la sostenibilidad y el consumo responsable.

Una de las exposiciones de las que se podrán disfrutar en este festival es Nature Morte Vivante, con unos bodegones inspirados por Dalí y creados por Patricia Urquiola. Otra exposición, actual y divulgadora de las cuestiones de la sociedad actual es ¡Funciono! porque soy así exponiendo el diseño industrial con una propuesta de mobiliario urbano.

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) también participa en el MDF exponiendo el mobiliario urbano desde los años 50 hasta la actualidad con H Muebles. Entre la industria, la arquitectura y el arte. El Palacio de Santa Bárbara será el recinto escogido por Ikea para exponer Hogar del Mañana mostrando diseños del futuro.

El Museo de las Artes Decorativas también tiene seis exposiciones que ofrecer: Esperanza y utopía. El diseño entre 1900 y 1939, la IV Muestra de orfebrería y joyería contemporáneas, En cartel. Artistas gráficos en el MNAD 1900-1936, Los Díez también fueron posmodernos y Tot Cor. El diseño del amor. En estas exposiciones se podrán ver proyectos artísticos que transmiten sentimientos e inéditas piezas de 40 diseñadores.

El Museo del Traje también trae novedades en el diseño este mes.Siguiendo con la tendencia industrial, Open By Design. Diseño industrial y producto urbano en los años 60. Sáenz de Oíza muestra su arquitectura y sus colaboraciones con Artes y oficios. El Museo Arqueológico también tiene arte que exponer: el romanticismo, el cerralbo, y grandes piezas y colecciones expuestas que hablan de la historia.

En Madrid Rio se podrá ver MultiPly, un pabellón de madera parecido a un laberinto. Consentino Madrid City también participará en la feria con Carved in Stone. El Instante Fundación, sorprenderá a sus espectadores con Artis-manus. El Museo ABC trae el taller de diseños de papel Papercut: ilustrando con recortes de Papel. Matadero Madrid, expone Taller Mutante hablando sobre el medioambiente y la ecología de una manera menos tradicional. Medialab Prado trae Encuentros de diseño y cultura digital para hablar de la evolución tecnológica.

En conclusión, este festival viene a traer el diseño industrial a todos los rincones de la ciudad Madrileña, para los amantes del arte y el diseño. Exposiciones, instalaciones, productos, talleres, mesas redondas, rutas, son unas de las pocas cosas que se podrán ver en esta feria.

Web: https://tourintaxi.es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.