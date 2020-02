Nace be.fan, la startup que extrae analíticas de los esports en tiempo real Comunicae

jueves, 6 de febrero de 2020, 11:20 h (CET) Esta empresa española creada por profesionales con una dilatada experiencia en el sector de los deportes electrónicos ayuda a las marcas y anunciantes interesados en el ecosistema a conocer mejor a los consumidores y lanzar sus campañas. Be.fan acoge a miles de fans que muestran su pasión en un entorno gamificado, mientras su actividad permite a las empresas extraer millones de datos mensuales verificados a través de blockchain. En 6 meses la startup ha conseguido más de 80 millones de datos El sector de los Esports o deportes electrónicos ya cuenta con un nuevo player capaz de aportar interesantes datos y estadísticas a todos los agentes del ecosistema interesados en conocer con más profundidad la información de clubes, competiciones, etc.

Be.fan es una nueva startup madrileña que está desarrollando servicios tecnológicos para los Esports y que permite realizar un seguimiento en tiempo real sobre sus preferencias, con el fin de que agencias y marcas puedan solicitar análisis personalizados para conocer mejor al consumidor gamer.

Esto lo consiguen al ofrecer a los fans de los Esports una plataforma de entretenimiento gamificada, donde ellos pueden seguir y disfrutar de su contenido favorito mientras aportan su información, todo ello en un entorno sin fricción para el usuario y con total respeto de su privacidad.

En 2019 se ejecutaron dos pruebas piloto físicas junto a ENCOM, organizadora de Dreamhack Valencia y Sevilla 2019, que confirmó ante 65.000 visitantes el éxito e interés por demostrar su pasión por la competición en eventos físicos con la misma herramienta. Adicionalmente, permitió a los expositores obtener una solución completa sobre la opinión y preferencias y un control de flujo sobre el consumidor en el evento.

Este proceso queda verificado mediante blockchain, en un entorno donde los usuarios son recompensados directamente por la información que facilitan y verifican, permitiendo a las empresas disponer de información con la garantía de que esta no ha sido manipulada.

Hace unos días se ha presentado oficialmente la primera colaboración de Be.fan con su primer partner, el club de referencia nacional en Fortnite y CSGO, KPI-Gaming, que está permitiendo a dicha entidad adelantarse al mercado al conocer las tendencias actuales.

Además, Be.fan espera poder expandirse durante este año a través de más acuerdos. “A lo largo de 2020 iremos anunciando nuevas colaboraciones con distintos agentes del sector que apuestan por la innovación, desde agencias, clubes o ligas. Nuestras herramientas permiten a las empresas tomar mejores decisiones ya que pueden personalizar la información que desean captar.” ha señalado Michael Doyle, fundador de Be.fan.

En sus seis primeros meses de vida Be.fan ha logrado generar más de 80 millones de datos sobre sus usuarios y ha alcanzado una retención superior a la que tienen otras plataformas sociales, como Twitch.tv, Facebook o Twitter.

Sobre be.fan

Be.fan es la primera plataforma española que introduce el Big Data y el blockchain en el mundo de los deportes electrónicos, permitiendo extraer estadísticas a anunciantes y marcas sobre competiciones y clubes de esports en tiempo real. La startup recibe la información de miles de fans que aportan datos en un entorno gamificado en el que reciben recompensas por sus aportaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.