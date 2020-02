Las tendencias empresariales que transformarán el 2020 Los líderes digitales son futuristas, tecnólogos, humanistas e innovadores Redacción Siglo XXI

jueves, 6 de febrero de 2020, 08:43 h (CET) Las empresas online deben estar al día de todas las novedades que surgen en el ámbito de la innovación. Por este motivo, Óscar Fuente, Director General de IEBS, presentó un webinar donde daba a conocer aquellas tendencias empresariales que se deberían aplicar en cualquier organización online este 2020.



Durante su presentación acudieron más de 500 personas y fue un evento lleno de novedades importantes para este año. La primera tendencia global que Fuente comentó, es que vivimos en tiempos líquidos, “la sociedad es líquida, las empresas son líquidas y los trabajadores nos hemos convertido también en personas líquidas, la cual cosa hace que nos tengamos que adaptar a los cambios”.



Por otro lado, recalcó el papel de la automatización y la inteligencia artificial. Oscar Fuente explica que “si tu trabajo lo puede hacer una maquina, empieza a preocuparte porque lo va a hacer mejor que tú. Las máquinas no se equivocan una vez las programan, estas son capaces de imitar el comportamiento humano”. Este es el momento en que tenemos que pensar que, si una máquina puede hacer tu trabajo, es momento de cambiar las cosas.



Según una encuesta que ha realizado la escuela IEBS Business School, entre más de 1.000 profesionales, el 61% acepta que su puesto de trabajo se transformará por completo en los próximos años, y el 94% se capacitará para actualizarse en corto plazo para mejorar sus skills y adaptar su perfil. Y es que para IEBS es importante que un trabajador tenga las 4C’s, “que sea creativo, colaborador, capacidad de resolver problemas y con un pensamiento crítico y además, con competencias digitales”.



Las empresas buscan su propósito transformador, quieren ser masivas como google y transformadoras como ecoalf. Y es que los líderes digitales son futuristas, tecnólogos, humanistas e innovadores, “los líderes digitales tienen sus focos claros, el 50% del esfuerzo se centra en iniciativas core, el 25% en testing y experimentos y el otro 25% en la innovación disruptiva”.



Por otro lado, otra de las tendencias de este 2020 es que el humanismo volverá a las empresas “el papel del ser humano y su talento cobran vida de nuevo para reflexionar y pensar sobre nuestro futuro y la solución a los grandes retos a los que nos enfrentamos”.



Toda empresa digital ha de tener un departamento de Marketing que sea capaz de atraer al cliente, y en este 2020, la tendencia principal del Marketing se basará en centralizar todo el foco en el cliente, Oscar Fuente asegura que “el cliente exige cada vez más autoservicio y automatización, que quiere más inmediatez y personalización, decidir él cómo debe ser tratado. Por tanto, es muy importante conocer nuestro Buyer Persona, su Buyer Journey y la DATA, estos conocimientos ayudarán a crear experiencias únicas”. Además, el 60% de la generación Z quiere cambiar el mundo y “los jóvenes confían en marcas inclusivas y con propósitos, también quieren que estas sean sostenibles y comprometidas con su entorno”.



