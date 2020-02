Nace eBlock, aplicación basada en mBlock 3.4 ampliada con nuevas funcionalidades

Distintiva Solutions amplía las posibilidades del software Open Source mBlock 3.4. Los usuarios acostumbrados a manejar la versión 3 de mBlock pueden ahora usar eBlock para programar nuevos dispositivos como la popular tarjeta micro:bit, entre otros ¿Por qué nace eBlock?

En 2014 el fabricante chino Makeblock Co. Ltd. lanzó la primera versión de mBlock, un software de programación visual basado en Scratch que, junto con su nuevo producto, el robot educativo mBot, se hicieron muy populares para la enseñanza de robótica y programación en España.

Aunque mBlock cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, en Noviembre del 2019 la empresa comunicó que dejaba de dar soporte a la versión 3 de mBlock para centrarse en posteriores versiones propietarias (no son Open Source).

Actualmente hay una gran cantidad de usuarios que prefieren seguir usando la versión 3 de mBlock (ya sea porque se sienten más cómodos con el programa o porque prefieren seguir viendo su código convertido a C++, el que usa Arduino, en lugar de verse forzados a pasarse a Python.) Por esta razón, Distintiva Solutions ha decidido mantener con vida este programa de código abierto, mejorándolo con funcionalidades muy demandadas por docentes y usuarios de productos Makeblock en España.

Nuevas características de eBlock

- Puede usarse con más placas y kits como la tarjeta micro:bit, SAMD51, ESP8266… y otros

- Permite manejar variables de tipo texto y éstas son traducidas a su código correspondiente en c++

- También listas numéricas o de tipo texto (arrays)

- Música y melodías en formato RTTTL (como las de los antiguos teléfonos Nokia)

- Interfaz más funcional

- Disponible en múltiples idiomas locales; Euskera, Gallego, Catalán…

- Editor de código C++ in-situ

- Permite usar matrices de led de diferentes tamaños

- Portable: Puede almacenarse todo en un pendrive con la configuración e idioma preferidos

- Exportación de los bloques programados a imagen para compartirlo más fácilmente

- Más ligero y estable: Se carga más rápido y los bugs han sido corregidos

- Fácil personalización: añadir ayuda, crear extensiones… ya que sigue siendo Open Source

¿Dónde descargar eBlock?

eBlock es una aplicación Open Source basada en Scratch que permite programar por bloques un gran número de dispositivos (no sólo Arduino). Está desarrollado por Distintiva S.Coop. a partir del código fuente Open Source mBlock 3.4 de Makeblock Co. Ltd.

Más información sobre todas las características, mejoras y descarga del programa en: https://www.makeblock.es/eblock