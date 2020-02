Xavier Casellas y Emilio Solla presentan "In a Sentimental Move". Jamboree Jazz Club, viernes 7 feb. 20-22h Comunicae

miércoles, 5 de febrero de 2020, 16:41 h (CET) El nuevo álbum, publicado por Fresh Sound Records, incluye 10 temas, cinco de ellos en formato dúo piano y voz junto al pianista y compositor argentino Emilio Solla, dos veces nominado a los Grammy, y otros cinco con invitados especiales de lujo como, Romero Lubambo, John Ellis, Julien Labro y John Bailey Xavier Casellas y Emilio Solla presentan el viernes 7 de febrero a las 20:00 en la sala Jamboree Jazz Club de Barcelona el nuevo álbum "In a Setimental Move", publicado por el sello Fresh Sound Records. Invitados especiales: Carlos Morera, bandoneón y Claudio Marrero, saxo tenor.

Desde la publicación de su primer álbum, “Yesterday’s sun” (Fresh Sound), que le llevó a presentarlo en el Dizzy’s Club del Lincoln Center en Nueva York durante cuatro noches y en el Festival de Jazz de Barcelona en l’Auditori, Xavier Casellas lleva publicados otros dos, “Unguarded smiles” y “Les mil cares” (Quadrant Records). Durante estos últimos tiempos, Casellas ha presentado también su trabajo en salas emblemàticas de NYC como Smalls Jazz Club, Cornelia St. Café, Mezzrow o Zinc Bar, entre otros…

Ahora, presenta un nuevo trabajo titulado “In a Sentimental Move”, grabado en Brooklyn y publicado recientemente por el sello Fresh Sound.

En el álbum se encuentran diez temas de grandísimos compositores como Michel Legrand, Duke Ellington, Billy Strayhorn, Stephen Sondheim, James Taylor o Paul Simon…, en formato íntimo a dúo piano y voz junto al pianista y gran compositor argentino Emilio Solla, dos veces nominado a los Grammy; en el presente año como mejor arreglo instrumental, por el tema “La Novena” de su último álbum “Puertos”, y compitiendo con John Williams o Jacob Collier (éste último, ganador, finalmente). Junto a ellos se encuentra la colaboración de invitados de lujo como son Romero Lubambo a la guitarra, John Ellis, al saxo tenor y clarinete bajo o Julien Labro, bandoneón.

XAVIER CASELLAS y EMILIO SOLLA presentan “In a Sentimental Move” (Fresh Sound – 2019) en Jamboree Jazz Club, viernes 7 febrero, 2020.

