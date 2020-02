Java Republic entra en el mercado español con su renombrado café premium tostado a mano Comunicae

miércoles, 5 de febrero de 2020, 16:41 h (CET) Con más de 1.200 establecimientos que sirven sus productos, Java Republic llega a España para revolucionar el sector del café de primera calidad Java Republic, principal proveedor de café premium y té 100% orgánico, se establece en el mercado español después de dos décadas de viaje y éxito.

Java Republic nació con una clara misión: acabar con los granos de café de origen no ético, el tostado de baja calidad y las mezclas inferiores. Fundada en 1999 por el irlandés David McKernan, esta compañía está especializada en la producción de café premium y ofrece soluciones a medida para hoteles, restaurantes, catering y oficinas premium para cubrir sus necesidades, desde máquinas tradicionales hasta máquinas totalmente automáticas.

Más de 20 años de pasión produciendo café de primera calidad

La calidad está en el centro de todo lo que hace Java Republic. La compañía está formada por expertos, gente apasionada y concienciada que trabaja cada día para ofrecer el mejor café. Comienza con los expertos que obtienen los mejores granos de los mejores agricultores, incluyendo al equipo que recibe los granos verdes en la puerta del almacén - y los que empaquetan y entregan el producto acabado-. También se encuentran los artesanos experimentados que tuestan a mano cada variedad de grano, y el servicio y la experiencia para servir el café perfectamente. Por último, el equipo incluye personas que saben cómo hacer un gran servicio - no solo con el café, sino con una experiencia verdaderamente memorable -.

Su experiencia y saber hacer han hecho que Java Republic sea la primera tostadora del mundo construida con huella de carbono neutral para ofrecer productos de gran nivel, sin olvidar la ética que siempre acompañan al proceso de producción. La sostenibilidad siempre juega un papel central en su filosofía. “Nuestra inversión en calidad es visible en cada grano de café que servimos y en cada fase del tostado a mano. Miramos cada detalle hasta que estamos 100% satisfechos con la calidad", afirma Emma Brett, directora general de Cafento International.

Actualmente, más de 1.200 establecimientos sirven más de 100.000 tazas de café de Java Republic cada día.

Comprometidos con el medio ambiente

En 2008, Java Republic inauguró el primer tostadero a medida en Ballycoolin (Dublín). Tres años después, la compañía recibió el estatus de “carbono neutral” en los procesos de producción de sus productos. Además de reducir su huella, realizan grandes inversiones en este ámbito, ofreciendo tazas de café para compostaje y reutilizables.

“Cada año participamos en diferentes proyectos en todo el mundo que ayudan a combatir el cambio climático global y apoyamos a las comunidades locales", afirma Emma Brett.

Java Republic en España

España es uno de los principales consumidores de café en el mundo, siendo una pieza fundamental en nuestra gastronomía. La buena aceptación de esta bebida y la demanda, cada vez más creciente, de los consumidores por degustar un café único y de calidad, ha llevado a Java Republic a expandir su negocio más allá de sus fronteras.

“España es un país muy interesante para este negocio. Su gran oferta hotelera, de restauración y su panorama empresarial es muy importante para nosotros, y queremos convertirnos en una compañía referente del sector”, concluye Emma Brett.

