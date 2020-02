Aspy Prevención tendrá una participación destacada en el CEMET 2020 Comunicae

miércoles, 5 de febrero de 2020, 16:21 h (CET) El XI Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo, CEMET 2020, se celebra en Madrid del 6 al 8 de febrero. Los expertos debatirán sobre el futuro de los servicios de prevención ajenos y sus aspectos jurídicos. Debatirán sobre el futuro de los servicios de prevención ajenos y sus aspectos jurídicos Aspy Prevención tendrá una participación destacada en el XI Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo que se celebrará del 6 al 8 de febrero en el Centro Corporativo del Banco Santander, Ciudad Financiera, de Boadilla del Monte (Madrid). El XI CEMET 2020 contará con la presencia de tres representantes de ASPY en las ponencias y mesas de debate que conforman el programa de la actual edición.

Oscar Santos Juvé, Director General del Grupo ASPY, participará en la mesa debate titulada “Servicios de Prevención Ajenos: Caminando hacia el futuro dando visibilidad a la calidad y las buenas prácticas". Santos aportará una visión empresarial al debate, siendo el único participante de la misma que cuenta con un perfil profesional no sanitario médico, ó técnico de medicina del trabajo, sino vinculado con la gestión de negocios de Prevención de Riesgos Laborales. Su participación será el viernes 7 de febrero a las 15:45 horas.

La Dra. Carmen Serrano Estrada, Directora de Medicina del Trabajo de ASPY, moderará la mesa "Aspectos jurídicos de la prestación de la vigilancia de la salud en trabajadores especialmente sensibles" que tendrá lugar el sábado 8 febrero a las 9:30h. En dicha mesa de debate participará también Andreu Sánchez García, Director de Asesoría Jurídica de ASPY, quien defenderá que la “especial sensibilidad, más que una categoría, debe ser un principio general de adaptación del puesto de trabajo a la subjetividad de cualquier trabajador”. Además aportará detalles sobre "Calificaciones de aptitud, ineptitud sobrevenida e incapacidades en TES (Trabajadores Especialmente Sensibles)".

Premio a la investigación

ASPY ha querido demostrar su apoyo a los profesionales de la salud laboral, no solo mediante la presencia de sus directivos y técnicos, sino también con su patrocinio al congreso. En concreto en un premio de ayuda a la investigación que anualmente concede la organización del Congreso para reconocer las líneas de investigación más innovadoras en Medicina del Trabajo. En la presente convocatoria se han presentado más 100 trabajos a concurso y los nombres de los ganadores se darán a conocer durante la celebración del Congreso. El jurado calificador de los trabajos presentados pertenece al Comité Científico del Congreso y está formado por cinco miembros de especial relevancia en Investigación Médica.

Sobre ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a empresas y trabajadores una adecuada actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

