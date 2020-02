El túnel de viento de Empuriabrava completa una 7ª edición de los Wind Games histórica

The Wind Games, la competición de vuelo internacional que reúne cada año a los mejores voladores del mundo en el túnel de viento de Empuriabrava, cierra una 7ª edición histórica en la que uno de los voladores más legendarios, David Grauwels, ha anunciado su retirada del vuelo profesional. Su equipo, los imbatibles Hayabusa, actuales campeones del mundo en la modalidad de vuelo relativo Formation Skydiving, ha conseguido su séptimo oro consecutivo en Empuriabrava, protagonizando una despedida muy emotiva Más de 180 atletas, provenientes de 30 países, han acompañado a Grawels en su último vuelo. El club deportivo Windoor ha incorporado 9 nuevas medallas en su casillero en una de las ediciones más exitosas para el vuelo indoor español. La hegemonía de los voladores del túnel de viento de Empuriabrava ha sido clara en las categorías de vuelo dinámico donde han conseguido un gran resultado, con 2 oros, 3 platas y un bronce. Por otra parte, en las categorías de vuelo estáticas se han alzado con 2 oros y un bronce. El club deportivo Windoor cuenta con 12 atletas y es la principal cantera de vuelo indoor en España.

En las disciplinas de vuelo dinámico ha destacado la participación del volador Dani Gallego que ha mostrado por primera vez su talento artístico en la modalidad Freestyle en una competición nacional, después de alzarse con el oro en los recientes nacionales de vuelo indoor de Bélgica (Belgium Indoor Skydiving Championships). Gallego ha conseguido la quinta posición de la categoría que ha ganado el letón Toms Ivans, que habitualmente entrena en un túnel abierto ubicado en el aeródromo de su ciudad. Los voladores más jóvenes han emocionado al público con la espectacularidad de sus coreografías y ha sido la joven voladora americana Sydney Kennet, de tan solo 13 años, que con una rutina de gran belleza y exigencia técnica ha conseguido el oro en Junior Freestyle, una categoría en la que ha debutado la voladora más pequeña del club deportivo Windoor, Chloe Dony de tan solo 7 años.

En la modalidad de velocidad en grupo, 4 Speed, el oro ha recaído para el equipo americano Anemone, la plata para el club deportivo Windoor y el bronce para los singapurenses TK & The Mochis.

La CEO del túnel de viento de Empuriabrava y directora de la competición Aida Rico, subraya que esta séptima edición de The Wind Games ”ha sido todo un éxito que sin duda ayuda a consolidar nuestro deporte y a crecer a los atletas del club deportivo Windoor que han conseguido 9 medallas. El nivel de los atletas de The Wind Games es cada vez más exigente y eso es bueno para toda la comunidad del vuelo indoor”.

Los atletas internacionales han destacado en la modalidad de vuelo por parejas 2 way Dynamic, Solo Speed y Relay Races. En Solo Speed, los hermanos Noah y Kaleigh Wittenburg, de 13 y 15 años han conseguido oro y plata respectivamente y juntos, formando el equipo Luxfly Aspire, se han impuesto en 2 way Dynamic al combinado checo-singapurés Fly Like Hurricane, integrado por la voladora Red Bull asiática Kyra Poh y Tobias Chaloupka. Este joven equipo ha conseguido así mismo un oro en la disciplina Relay Races, una modalidad que emula las carreras de relevos con el aire como medio, en la que han competido junto a Mateo Limnaios y Ben Roane con el combinado MMCH. Completan el medallero las categorías de vuelo estático Formation Skydiging Female (FSF) donde las británicas NFTO, del club deportivo Windoor, han conseguido el oro tras varias ediciones enfrentadas con sus eternas rivales, las francesas Nephtys Weembi. Finalmente, en la modalidad de vuelo relativo VFS los vencedores han sido los franceses Full Speed, capitaneados por el pentacampeón del mundo de vuelo indoor, Raphäel Coudray.

Simultáneamente a la séptima edición de https://www.thewindgames.com/ se ha celebrado el 2o campeonato Catalán de Vuelo Indoor donde Dani Gallego y César Rico han conseguido la primera y segunda posición, respectivamente. Además, Windoor ha aprovechado la proyección de la competición para organizar un maratón solidario a favor de la ONG Care All Foundation. Los beneficios de dicha maratón se dedicarán este año a proporcionar la oportunidad, entre un grupo de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, de convertirse en un profesional del túnel, mediante la financiación de una beca para la titulación ‘Instructor de túnel’ y su incorporación al mundo laboral.

