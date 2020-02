Salón Noelia Jiménez explica los beneficios del corte en seco

Arrancando el nuevo año, la mayoría de las personas se encuentran inquietas por realizar un cambio. Tal vez hacer ejercicio, teñirse el pelo o mejor aún, cortárselo. Además de las últimas tendencias en el estilo del cabello, se puede descubrir diferentes técnicas como el corte en seco. Los mejores salones del mundo apuestan por cambiar las normas del juego y la reputada estilista Noelia Jiménez, especialista en esta práctica, explica por qué se debería probar esta técnica PVP: desde 80€ (peinado incluido) En el salón Noelia Jiménez se puede recibir asesoramiento gratuito y sin compromiso en el que un equipo de profesionales dará opciones de estilo según la fisionomía, tipo de cabello, estilo de vida, etc. Así cómo indicaciones de cuidado y peinado para el mantenimiento en casa.

Cuando el pelo se corta mojado, por norma general existe una serie de pasos establecidos, que el estilista sigue a pie de letra. El corte en seco consiste en realizar el corte sin humedecer el cabello previamente. Al cortar en seco el estilista crea un corte individual y personalizado para cada cliente, adaptándose a las necesidades de ese cabello y obteniendo los mejores resultados posibles. Noelia Jiménez lo describe como “tallar un bloque de madera para crear una escultura”.

Todos los tipos de pelo pueden optar por esta técnica, ya que no mira longitudes, densidades, ni forma. En pelo rizado un corte en seco, es más complicado, pero obtiene los mejores resultados. Lo ideal es asesorarse y realizar una técnica con la que el estilista se sienta cómodo y asegure el mejor resultado posible.

Existen grandes diferencias en la técnica al realizar un corte en seco o uno tradicional. La diferencia principal reside en el comportamiento del cabello, ya que el pelo mojado no tiene su movimiento natural. Son necesarios años de experiencia para poder realizar un corte en seco con precisión, lo mejor es buscar un estilista profesional de confianza, que conozca la técnica a la perfección.

Esta es la elección ideal para aquellas personas a las que no les gustan las sorpresas. Al realizar un corte en seco, lo que se ve en el espejo es lo que hay, se puede apreciar en el momento si hay algo que no gusta. No es necesario pasar momentos de tensión mientras se seca el cabello, para ver el resultado final.

El corte en seco es más longevo en el tiempo, el cabello crece de manera más uniforme puesto que se ha cortado siguiendo la forma natural del mismo. Por lo que el corte mantendrá su forma y salud durante más tiempo, si se realizan los cuidados correspondientes en casa. Dejando más tiempo para mimarse de otras maneras, las uñas ¿tal vez?

Acerca del Salón Noelia Jiménez

El Salón Noelia Jiménez está formado por un equipo de profesionales altamente cualificado, dirigido por la propia Noelia Jiménez.

Se trata de uno de los salones de peluquería más exclusivos de Madrid, en el que la coloración del cabello, unida a las cuidadísimas técnicas de corte, constituye el servicio estrella.

Las terapias de volumen, de reestructuración, de forma y los más punteros servicios de pedicura y manicura se dan cita en este salón que a nadie deja indiferente.

Gracias a la exquisitez y a la calidad de sus servicios y tratamientos, al buen ambiente y a la profesionalidad de toda la plantilla es fácil ver en el salón a grandes personalidades de la élite social, económica y cultural a nivel mundial, ya que el Salón Noelia Jiménez cuenta con una fuerte influencia a nivel internacional.

Salón Noelia Jiménez

Calle de O'Donnell, 9

28009, Madrid

www.salonnoeliajimenez.es

Facebook: @SalonNoeliaJimenez

Instagram: @salonnoeliajimenez

MediaKit