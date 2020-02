El portal web del Camping Bella Terra estrena su versión en danés Comunicae

miércoles, 5 de febrero de 2020, 12:53 h (CET) El alojamiento turístico, que inicia la nueva temporada el próximo sábado 28 de marzo, ya dispone de una versión en danés de su web El Camping Bella Terra, situado en la localidad costera de Blanes, ha incorporado recientemente el idioma danés en su página web, con contendidos exclusivos en dicha lengua. De esta manera el alojamiento turístico, ya cuenta con 7 idiomas en el portal web: catalán, castellano, inglés, holandés, alemán, francés, y danés.

"Año tras año aumentan las estancias de los campistas daneses en nuestro camping. De hecho el mercado escandinavo representa una parte muy importante de nuestro negocio fuera de la temporada alta. Esta es una de las razones de la incorporación de la versión danesa en nuestro sitio web", señala Vicenç Fernández, director del Camping Bella Terra.

Presencia en la Ferie For Alle de Herning

En su objetivo de seguir impulsando la llegada de campistas escandinavos a sus instalaciones, el Camping Bella Terra estará presente por cuarto año consecutivo, en la Ferie for Alle, que se celebrará del 21 al 23 de febrero, en el recinto ferial MCH Messecenter, de la ciudad danesa de Herning. Mikkel y Bodil Anderesen, matrimonio danés asiduo al camping, serán los representantes del alojamiento turístico en dicho salón.

El Camping Bella Terra, galardonado con el Certificado de Excelencia de TripAdvisor, como el alojamiento extra hotelero nº1 de Blanes, abrirá sus puertas el próximo sábado 28 de marzo, y prolongará la temporada hasta el 12 de octubre.

Más sobre el Camping Bella Terra

El Camping Bella Terra es un camping familiar, situado en una de las mejores playas de la Costa Brava, la Playa de S’Abanell, en la localidad de Blanes, villa marinera denominada el ‘Portal de la Costa Brava’. La playa recibe año tras año, el distintivo de Bandera Azul, que concede la Comunidad Económica Europea, en las playas y fondos marinos de alta calidad. El camping cuenta con un sinfín de servicios e instalaciones para poder disfrutar de unas vacaciones inolvidables en familia o con amigos.

