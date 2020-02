Micropigmentación Capilar, el método alternativo a la implantación capilar

EDM Capilar explica en qué consiste este método cada vez más demandado en España como alternativa a la implantación capilar La pérdida de cabello generalmente afecta la apariencia física de una persona. Actualmente el 42,6% de los hombres españoles tienen calvicie, un problema capilar cada vez más común entre la población.

Existen diferentes opciones como el trasplante de cabello, pero no todas las personas pueden realizarlo o no siempre ofrecen el mejor resultado.



La mejor alternativa para la alopecia: la Micropigmentación Capilar

La micropigmentación capilar es una técnica de implantación de pigmento en las zonas afectadas por problemas de alopecia. Consiste en la simulación de los folículos y micropelos, replicando de forma precisa y detalla al cabello original a través de pigmentos mediante técnicas específicas.



Son muchos los que asemejan está técnica con los tatuajes, pero lo cierto es que presentan, grandes diferencias. Ya que tanto la tinta (pigmentos) como la técnica son totalmente diferentes.



El tratamiento de micropigmentación capilar es un tratamiento no quirúrgico e indoloro, y que será llevado a cabo a través de un estudio de la piel y el rostro.

Asimismo, los cuidados posteriores al tratamiento son mínimos. Durante los primeros días después del tratamiento se aconseja no mojar la cabeza, evitar hacer ejercicio pesado y evitar el sol hasta que el tratamiento finalice.

Como referente a nivel nacional se encuentra la Clínica EDM Capilar de la mano de la especialista Virginia Llorente con más de 9 años de experiencia. Su amplia experiencia se inicia en el extranjero (Londres, Paris, Los Ángeles…) ofreciendo soluciones contra la alopecia de más de 300 pacientes.



La clínica EDM Capilar ofrece un atención totalmente personalizada devolviendo la confianza a sus pacientes y con la garantía de contar con la mejor profesional del sector.