WhatsApp no descarta introducir publicidad en la app siguiendo los pasos de Facebook e Instagram

martes, 4 de febrero de 2020, 16:54 h (CET) Daniel Núñez, Product Marketing Manager de Facebook fue el primer invitado en el ciclo de conferencias del Digital Trend Month de EUDE Digital. Durante el seminario, Daniel desvelo algunos datos de la estrategia que el gigante de la comunicación y las redes sociales seguirá este 2020 El pasado 30 de enero EUDE Digital recibió a más de 200 personas con motivo de la celebración de la 3ª edición del Digital Trend Month, celebrado en sus aulas. En esta ocasión, se contó con la presencia de Daniel Núñez, Product Marketing Manager de Facebook, quien fue el profesional encargado de comenzar este ciclo de conferencias.

Durante la jornada se desvelaron las últimas novedades, soluciones, y estrategias relacionadas con la inteligencia artificial que utiliza la compañía en sus servicios de Facebook, Instagram y Whatsapp. Además, de las tendencias que marcarán esta industria durante el 2020.

EUDE Digital Institute of Business & Technology, cuenta con la colaboración de grandes empresas pioneras del sector digital. Gracias a sus alianzas, pone a disposición este conjunto de actividades, y ofrece la mayor oferta especializada en todas las verticales del ámbito digital. Con el objetivo de fortalecer la experiencia educativa de sus alumnos y garantizar su éxito profesional.

Sin duda alguna, el Digital Trend Month se trata de una gran oportunidad para conocer de cerca el modelo de negocio de estas empresas y los secretos de su éxito. Así como para ampliar el networking y complementar la formación académica de los alumnos “es muy interesante que EUDE Digital organice este tipo de actividades porque son un complemento único a las materias del máster y a nuestra carrera” , comentaba Daniela Franco, alumna de Marketing Digital en EUDE Digital.

Las siguientes sesiones tendrán lugar los próximos 6 y 13 de febrero, y se contará con la presencia de Google y Cabify. Serán dos ocasiones únicas para que los asistentes continúen viviendo una inmersión tecnológica, en uno de los eventos referentes a nivel educativo.

EUDE Digital Institute of Business & Technology brinda una amplia oferta académica de posgrados y especializaciones que abarcan todos los ámbitos de negocio que requieren las nuevas profesiones y las empresas del ámbito Digital. Si aceptas el reto de formarte viviendo la experiencia de EUDE Digital, dominarás conceptos tan relevantes como la publicidad programática, SEO & SEM, Blockchain, Business inteligence, Customer Experience, Ciberseguridad, Social Media, E-Commerce, Comunicación Digital, Analítica Web y mucho más.

Digital Trend Month | Facebook nos desvela las tendencias digitales de este 2020



