Marketing, pasión y mucho rock´n´roll. Así fue la Cuarta Edición de Marketing Rocks

martes, 4 de febrero de 2020, 16:54 h (CET) El pasado jueves 30 de enero en Hard Rock Café Mallorca y el viernes 31 de enero en los Cines Artsiete de FAN Mallorca se celebró la Cuarta Edición de Marketing Rocks, con el objetivo de presentar las últimas tendencias del sector con un completo programa con ponencias de expertos nacionales e internacionales en la que reunieron a más de 200 profesionales del sector y empresas en Palma de Mallorca El pasado jueves 30 de enero en Hard Rock Café Mallorca y el viernes 31 de enero en los Cines Artsiete de FAN Mallorca se celebró la Cuarta Edición de Marketing Rocks, con el objetivo de presentar las últimas tendencias del sector con un completo programa con ponencias de expertos nacionales e internacionales en la que reunieron a más de 200 profesionales del sector y empresas en Palma de Mallorca.

Este año Marketing Rocks se convirtió en un evento de dos días. El primer día se celebró un Meet & Greet en Hard Rock Café, de esta manera tanto ponentes como asistentes pudieron conocerse mejor el día anterior a las conferencias, además, de disfrutar de un conciertazo tributo a Bon Jovi.

Al día siguiente, en una sala decorada del color pantone del año, el azul de toda la vida, arrancaron las conferencias de la mano de grandes y reconocidos ponentes nacionales e internacionales que tocaron temáticas relacionadas al Marketing, la Comunicación y los Negocios.

Tras un show de saxo y la presentación inicial de la organización, compuesta por Nadia Nemer de Nemer Studio, arrancaron las conferencias.

La primera intervención la realizó Nani Arenas, periodista especializada en comunicación turística con más de 20 años de experiencia en distintas áreas: estrategia, gestión de contenidos y formación. Creadora de La Viajera Empedernida, uno de los blogs de viajes más leídos en español, que habló sobre la Creatividad en la promoción turística.

Tras la ponencia de Nani Arenas, le tocó el turno a Walid Jalil, Project Management y Especialista en la Compra de Tráfico Digital, actualmente se desempeña como Director de Operaciones de juditcatala.com y del grupo XL YOURSELF, con Agencia XL como una de las agencias referentes en marketing digital y compra de tráfico de España.

Walid habló sobre funnels. Una técnica de Marketing Digital que a día de hoy es tendencia en cualquier tipo de negocio.

Después, estuvieron invitados en el escenario a la empresa Mallorquina Don Dominio y a Alejandro Mediano e Isabel Lucas de LIOC Editorial.

Después de una merecida pausa, continuó Alejandra Sastre, Experta en marketing estratégico y especializada en ventas de alto valor. Alejandra habló sobre cómo facturar cinco cifras utilizando una estrategia única creada por ella misma de whatsapp.

Luego, Nadia Nemer, experta en Event Marketing y Fundadora de la Escuela de Event Makers, habló sobre el Marketing de Eventos y por qué esta estrategia es tan importante para los negocios.

Después, llegó el turno de Mónica Galán, que dio una reflexión sobre el poder de la comunicación de impacto y los importantes cambios que se están produciendo en este mundo.

Por su parte, Fernando Anzures, emprendedor y fundador de EXMA Global, que vino desde Miami para el evento, explicó desde su amplia experiencia, que es posible predecir el futuro de la publicidad estudiando los genes de los consumidores y así se podrán predecir las macrofuerzas que moverán su futuro.

Finalmente, llegó el broche de oro de la mano de Judit Catalá, CEO del grupo XL Yourself, consultora de negocios y speaker empresarial.

En su ponencia “La Rueda Dorada del Marketing Digital”, Judit habló sobre los siete pasos que tiene que llevar a cabo cualquier empresa que quiera tener éxito con su marketing digital. Un proceso con el que convertir totales desconocidos en clientes.

Los asistentes que se dieron cita en esta Cuarta Edición de Marketing Rocks, agradecieron a la organización del evento la buena experiencia vivida, y comentaban que estaban ansiosos de vivir próximamente la Quinta Edición.

Este evento no sería posible sin el patrocinio de FAN Mallorca, Cines Artesiete, Don Dominio, LIOC Editorial, Hard Rock Café Mallorca, SER Mallorca, Marketing Directo y Economía de Mallorca; así como la colaboración de Cristina Ortega Photodesign, Cati Frau, Icrea Soluciones, Mabull Audiovisuales, Risbox, Metricool, Comunicae, Francisca Irene Design, Poraxa Mallorca, Audi Center Palma, Selfpackaging, Hotel Fontanellas Playa, Social Gest, Galletas Quely, Esther Morey y Eli Lorente.

La organización

Nadia Nemer, fundadora de Nemer Studio, es experta en Event Marketing y creadora de la escuela de Event Makers®. Lleva más de 15 años trabajando en Marketing Experiencial y Organización de Eventos. Ha trabajado para varias multinacionales como: Coca Cola, Nissan, Wella e IKEA.

Actualmente, dirige Nemer Studio, su empresa de organización de eventos experienciales, lidera la comunidad de mujeres emprendedoras Woman Rocks y disfruta de su tiempo libre contando sus aventuras viajeras en su blog de viajes, Travel Rocks.

